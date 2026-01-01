Raad van State vernietigt RUP Rubensveld in Opwijk, oppositie wil dat meerderheid ingrijpt: “Open ruimte in gevaar”

Een woonproject van meer dan 100 woningen langs het Rubensveld in Opwijk zorgt meer dan tien jaar voor onrust in de gemeente. Een ruimtelijk uitvoeringsplan lijkt daar in 2023 definitief komaf mee te maken. "Dat ruimtelijk uitvoeringsplan Rubensveld heeft ervoor gezorgd dat het woonuitbreidingsgebied wordt omgezet naar open ruimte gebied, naar agrarisch gebied, en daardoor wordt dat gebied gevrijwaard van verdere bebouwing”, zegt Luc De Ridder, oppositieraadslid voor Samen1745.

Raad van State vernietigt RUP

Maar in november van vorig jaar vernietigt de Raad van State het plan. De huidige meerderheid van Opwijk, die het vorige ruimtelijke uitvoeringsplan steunde, rekent op het Vlaamse decreet ‘woonreservegebieden’ om de open ruimte van het Rubensveld te garanderen. "Dat houdt in dat die woonreservegebieden niet kunnen aangesneden worden zolang er geen vrijgavebesluit wordt verleend. Wij zijn met de huidige meerderheid niet van plan om dat aan te snijden", zegt Wouter Van Driessche, schepen van Ruimtelijke Ordening. "Dat lijkt mij een beetje onvoorzichtig want voor hetzelfde geld wordt zo’n weigering van een vrijgavebesluit aangevochten voor de Raad van State en kan het vernietigd worden, waardoor je toch naar een bebouwing gaat", reageert De Ridder.

"Toekomst open ruimte in gevaar"

De oppositie vindt zo dat de meerderheid te weinig stilstaat bij de verdere toekomst van het Rubensveld, want het decreet geldt tot 2040. “De bedoeling is dat je als gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opstelt zodat je de toekomst van dat gebied vastlegt en we hebben zo’n ruimtelijk uitvoeringsplan, maar alleen is het vernietigd. Dus ja, herstel het dan", vult De Ridder aan.

"Voldoende garanties"

Maar dat doet de gemeente dus niet waardoor de ruimtelijke plannen van het Rubensveld definitief dreigen te vervallen. “De Vlaamse Overheid zal voor elk woonreservegebied dat nog niet vrijgegeven is in 2040 beslissen wat er moet gebeuren. In het Vlaamse beleidsplan ‘ruimte’ wordt gesteld dat de aanwending van open ruimte moet herleid worden tot 0 in 2040. Dan menen wij dat er voldoende garanties zijn ingebouwd zodat dat nooit zal gebeuren”, aldus Van Driessche.

Het laatste woord is over het Rubenveld nog niet gezegd, de meerderheid zal de komende weken met de buurtvereningen nog samen zitten.