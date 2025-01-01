Karin en dochter Kirsten uit Opwijk zijn kampioenen in bikejöring

Karin en dochter Kirsten uit Opwijk zijn kampioenen in bikejöring: “Hoe sterker de hond, hoe sneller je fietst”

Karin Peeters (62) en haar dochter Kirsten Schoonbaert (32) uit Mazenzele doen aan bikejöring. Dat is een sport waarbij een fietser op een mountainbike en een aangelijnde hond als duo een parcours in de natuur afleggen. De hond draagt een speciaal tuig en loopt voor de fiets uit terwijl die het baasje vooruit trekt.

De sport is ontstaan uit de sledehondensport. Het is een alternatieve trainingsmethode voor sledehonden tijdens de zomermaanden als er geen sneeuw ligt. Karin werd onlangs voor de tweede keer wereldkampioen bikejöring bij de veteranen. Kirsten werd dan weer Belgisch kampioen bij de senioren.

“Op voorhand was ik met een plaats in de top drie tevreden. Want het was een heel snel parcours op het wereldkampioenschap in Tsjechië. Toen bleek dat ik won, was ik natuurlijk bijzonder gelukkig”, zegt Karin.

“De band tussen hond en baasje is cruciaal in de sport. Hoe sterker de hond, hoe sneller je kan fietsen”, vertelt Kirsten. Zij neemt ook deel aan wedstrijden met de step in plaats van de mountainbike. “Mama en ik proberen elkaar te helpen. We geven elkaar tips en supporteren voor elkaar. Het is heel fijn om samen naar kampioenschappen te gaan.”

Maandag in Ring Sport een portret van Karin en Kirsten.

