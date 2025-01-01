Meerjarenplan Opwijk: pak investeringen, maar schuld verdubbelt

De investeringen op de Vetweyde-site zijn ongetwijfelde de grootste die het Opwijkse gemeentebestuur laat optekenen in het meerjarenplan. Daarnaast zal de huidige sporthal Heideveld worden gerenoveerd. Geraamde kostprijs: 585.000 euro. “Maar we investeren ook in het administratief gebouw op de brouwerijsite (6,3 miljoen euro), de werkliedenloods (2,5 miljoen euro), TOP Dender projecten (o.a. waterbeheersingswerken, 590.000 euro) en de OMA fietsroute (7,6 miljoen euro).”

Voor het onderhoud van wegen en riolering is 4 miljoen euro voorzien, de gemeente schreef ook 100.000 euro in het budget in voor investeringen in parochiezalen. “Belangrijk is ook dat we de belastingen niet verhogen”, zegt schepen van Financiën Eveline Beeckman (Vivo). “Op het vlak van personeelsbeleid werd er gekozen om het huidige personeelsbestand te behouden en in te zetten op efficiëntie en herinschaling.”

Reactie oppositie

Oppositiepartij Samen 1745 kaart aan dat de schuld verdubbelt. “Die evolueert van ongeveer 15 miljoen euro vandaag naar 30 miljoen euro in 2031,” zegt Jeroen Eenens (Samen 1745). “De verdubbeling is het gevolg van een combinatie van nieuwe, grootschalige investeringsprojecten en langlopende financiële engagementen.” Volgens Eenens schuift het gemeentebestuur een zware financiële last door naar het volgende gemeentebestuur dat in 2031 aantreedt. "Wij roepen het huidige bestuur op om de schuldgraad te herbekijken en de investeringen meer te spreiden.” Samen 1745 vreest op termijn belastingverhogingen.

Schepen van Financiën Evelien Beeckman (Vivo) merkt op dat “de schuldgraad de volgende jaren stijgt, maar toch beheersbaar blijft. Dit wordt aangetoond door een positieve autofinancieringsmarge in 2031, één van de voorwaarden om een financieel evenwicht te bereiken. Ook aan de andere voorwaarden, zoals het jaarlijks beschikken over een positief budgettair resultaat, is voldaan,” besluit de schepen.