Grimbergen wil parkeerdruk aanpakken: "Parkeergedrag laat soms te wensen over"

Grimbergen wil de parkeerdruk in de gemeente aanpakken.

Grimbergen wil een parkeerplan finaliseren en uitrollen om de parkeerdruk in de gemeente aanpakken. De gemeente heeft al stappen gezet en wil nu de mening van de burgers horen.

Een parkeerplaats vinden in Grimbergen is geen sinecure. “De parkeerdruk is hoog in sommige gebieden. Vooral in Strombeek-Bever en de Borcht is er weinig plek", zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. "In Grimbergen centrum is het vooral druk rond het begin en einde van de schooltijd."

De parkeerdruk heeft heel wta oorzaken, laat de gemeente weten. Een hoge bevolkingsconcentratie is een van de grootste elementen, zeker in wijken waar er niet veel inpandige garages of opritten zijn aan huizen. "Ook wordt er veel geparkeerd op Grimbergs grondgebied om betalend parkeren in Brussel te vermijden", klinkt het. "We stellen ook vast dat het parkeergedrag van automobilisten soms te wensen overlaat. Een parkeerplan zal hier verandering in brengen”, vertelt Roosen.

Dat parkeerplan wil voorrang geven aan parkeerplaatsen voor inwoners en tegelijk zorgen dat winkels goed bereikbaar blijven. Bovendien voorziet het plan in voldoende parkeermogelijkheden voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking, deelwagens, laadplaatsen en fietsers.   

Vanaf 12 januari organiseert Grimbergen een burgerbevraging over enkele sleutelkwesties. "Dit biedt het bestuur de mogelijkheid om het finale plan aan te passen", zegt schepen van Participatie Jelle De Wilde. "Daarna volgt een infomoment voor het grote publiek."

