Eén van de vijvers in de Maalbeekvallei

Maalbeekvallei breidt uit: "Publieke middelen koppelen aan private middelen"

Natuurpunt Grimbergen is erin geslaagd om samen met de gemeente en lokale bedrijven de Maalbeekvallei uit te breiden. Natuurpunt heeft enkele vijvers op de kop kunnen tikken, waardoor een aaneengesloten gebied van 2 hectare ontstaat.

In de jaren zeventig wordt de Maalbeekvallei omgevormd van natteweilanden en boomgaarden tot vier visvijvers. Natuurpunt wil dat gebied opnieuw aan de natuur overlaten. "Door de jaren heen hebben we langs de Oyenbrugstraat een aantal vijvers kunnen aankopen en nu binnenkort krijgen we ook een vijver in erfpacht", zegt Tom Ameye, de voorzitter van Natuurpunt Grimbergen. "Daardoor krijgen we een aaneengesloten stuk natuur, natte natuur van ongeveer een kleine 2 hectare."

Om het gebied te 'vernatuurlijken', zoals Ameye het zegt, slaat Natuurpunt Grimbergen de handen in elkaar met de gemeente. "Het is een zeer mooi project, het herwaardeert onze Maalbeekvallei", zegt burgemeester Bart Laeremans. "We zijn daar volop mee bezig. Het gaat om een bescheiden ondersteuning van de gemeente, maar wel een heel mooie en toekomstgerichte ondersteuning."

Behalve met de gemeente, werkt Natuurpunt ook samen met Business for Nature. "We enthousiasmeren grote bedrijven om te investeren in natte natuur", zegt coördinator van Business for Nature, Nils Iwens. "Het is nu de eerste keer dat we een project in Grimbergen uitrollen. We hopen dat andere bedrijven zullen volgen."

Meest bekeken

Ella en Wouter De Neve bezoeken de site met grootmoeder Edith die er nog woonde en werkte.
Economie
Cultuur

Historisch gebouw maakt plaats voor woonproject: "Twee moderne gebouwen met twintig ruime appartementen"

Julian Staar, zaakvoerder van Les Eleveurs
Economie
Politiek

Hals hotel en restaurant vindt oplossing voor parkeerprobleem: "Samenwerking met Delhaize"

Boerin Christine De Prins uit Kapelle-op-den-Bos
Samenleving
Groen

Ferm trapt Jaar van de Boerin af: "Vrouwelijke landbouwers verdienen elke dag een bos bloemen"

woe 7 jan
Het AZ Jan Portaels verkort de opnameduur, net als heel wat andere ziekenhuizen.
Samenleving

AZ Jan Portaels verkort opnameduur: "Kleiner ziekenhuis waar die 'one day' belangrijk element in is"

Auto in de sneeuw
Mobiliteit

Sneeuw verstoort verkeer: oprittencomplexen E40 Ternat en Affligem tijdlang afgesloten en aanschuiven

woe 7 jan

Meer nieuws uit de regio

Sport

De Proft en Monali kapen provinciale titels weg in Gentse topsporthal

zon 4 jan
Groen

Werken in Maalbeekvallei in Grimbergen gaan van start: “Van historisch stort naar open grasland”

zon 4 jan
Een vrouw en een man kijken liefkozend naar elkaar
Economie
Wonen

Zorggroep Orelia moet nieuwe investeerder vinden om financiële uitdagingen het hoofd te bieden

zon 28 dec
De bewoners van WZC Den Bogaet verzamelen rond de kerststal
Samenleving

Bewoner Etienne van WZC Den Bogaet bouwde maanden aan een kerststal: "Heel blij met dit initiatief"

don 18 dec
Samenleving
Cultuur

Kerststal in Sint-Servaasbasiliek opnieuw kopie van huis in Grimbergen: “Een volledige maand aan gewerkt”

woe 17 dec