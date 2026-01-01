Maalbeekvallei breidt uit: "Publieke middelen koppelen aan private middelen"

In de jaren zeventig wordt de Maalbeekvallei omgevormd van natteweilanden en boomgaarden tot vier visvijvers. Natuurpunt wil dat gebied opnieuw aan de natuur overlaten. "Door de jaren heen hebben we langs de Oyenbrugstraat een aantal vijvers kunnen aankopen en nu binnenkort krijgen we ook een vijver in erfpacht", zegt Tom Ameye, de voorzitter van Natuurpunt Grimbergen. "Daardoor krijgen we een aaneengesloten stuk natuur, natte natuur van ongeveer een kleine 2 hectare."

Om het gebied te 'vernatuurlijken', zoals Ameye het zegt, slaat Natuurpunt Grimbergen de handen in elkaar met de gemeente. "Het is een zeer mooi project, het herwaardeert onze Maalbeekvallei", zegt burgemeester Bart Laeremans. "We zijn daar volop mee bezig. Het gaat om een bescheiden ondersteuning van de gemeente, maar wel een heel mooie en toekomstgerichte ondersteuning."

Behalve met de gemeente, werkt Natuurpunt ook samen met Business for Nature. "We enthousiasmeren grote bedrijven om te investeren in natte natuur", zegt coördinator van Business for Nature, Nils Iwens. "Het is nu de eerste keer dat we een project in Grimbergen uitrollen. We hopen dat andere bedrijven zullen volgen."