Kerststal in Sint-Servaasbasiliek opnieuw kopie van huis in Grimbergen: “Een volledige maand aan gewerkt”

Geen klassieke kerststal in de Sint-Servaas Basiliek van Grimbergen, maar een huis uit de gemeente zelf. Het is een traditie die al zo’n 90 jaar oud is. “Er zijn in Grimbergen heel veel mooie huizen, maar we proberen een huis te zoeken dat vrij makkelijk is om na te bouwen”, zegt Johan Goossens, prior van de Abdij in Grimbergen. “Alles is op schaal gemaakt, dus als we een groot huis nemen worden de beelden te klein of kunnen we het niet volledig nabouwen. Maar het huis in de Madeliefjesstraat is perfect.”

Elk jaar hergebruiken de vrijwilligers die de kerststal bouwen de materialen en krijgen Jozef en Maria een nieuwe outfit. “Als je een beetje handen aan je lijn hebt, inzicht hebt en goed bent in knutselen, valt de klus wel mee”, zegt architect Herman De Weerdt. “We werken er de hele maand november aan.”

Een huis uit Grimbergen dat dient als decor voor de kerststal, brengt de kerstsfeer in de basiliek dichterbij. Naast de nieuwe kan je ook alle vorige exemplaren uit de geschiedenis ontdekken. “Tijdens de kerstmarkt vorig weekend zijn duizenden mensen komen kijken om het resultaat te bewonderen”, besluit prior Johan Goossens.