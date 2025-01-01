Gezelligheid troef komende dagen op kerstmarkten: “Moment om de gemeente écht te beleven”

Dit weekend wordt Dilbeek omgetoverd tot een groot kerstdorp met livemuziek, ambachtelijke producten en winterse lekkernijen. Ook elders in de gemeente heerst kerstsfeer: zo is er Kerst in Pee aan de Pedemolen, heb je gezellige markten in Huis Michielsheem en Bruegheldal en de sfeervolle kerstmarkt aan Kasteel La Motte. Alle activiteiten maken deel uit van het winterprogramma Winter in Dilbeek.

“Dat is zoveel meer dan een reeks activiteiten. Het is een uitnodiging om samen te komen, elkaar te ontmoeten en de gemeente écht te beleven. We zijn trots op het diverse en gastvrije programma dat tot stand komt dankzij verenigingen, culturele partners en heel wat lokale vrijwilligers”, zegt bevoegd schepen Dries De Ridder.

Tot en met zondag kan je ook in Vilvoorde naar de jaarlijkse kerstmarkt. Het grotere evenement 'Winters Vilvoorde' op de Grote Markt loopt tot 4 januari. De kerstmarkt in Grimbergen staat bekend als één van de grootste in onze regio die jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Ook die opent vanavond de deuren. Je vindt er houten chalets en animatie. En ook de kerstman komt langs. Hij heeft er zelfs zijn eigen huisje waarin je een foto kan laten maken.

De kerstmarkt van Grimbergen sluit zondagavond traditiegetrouw af met de sterrenworp, een alternatief voor vuurwerk. “De kersmarkt is jaarlijkse één van de hoogtepunten en grootste evenementen in de gemeente. Al meer dan drie decennia is dit sfeervolle weekend een trekpleister in de Vlaamse Rand”, klinkt het in Grimbergen.