Gezelligheid troef komende dagen op kerstmarkten: “Moment om de gemeente écht te beleven”

De komende dagen openen in onze regio heel wat kerstmarkten in onze regio. In Dilbeek bijvoorbeeld, daar staan dit weekend 26 chalets in het centrum. En ook in Wemmel, Vilvoorde en Grimbergen is het dit weekend gezelligheid troef op de kerstmarkten.

Dit weekend wordt Dilbeek omgetoverd tot een groot kerstdorp met livemuziek, ambachtelijke producten en winterse lekkernijen. Ook elders in de gemeente heerst kerstsfeer: zo is er Kerst in Pee aan de Pedemolen, heb je gezellige markten in Huis Michielsheem en Bruegheldal en de sfeervolle kerstmarkt aan Kasteel La Motte. Alle activiteiten maken deel uit van het winterprogramma Winter in Dilbeek.

“Dat is zoveel meer dan een reeks activiteiten. Het is een uitnodiging om samen te komen, elkaar te ontmoeten en de gemeente écht te beleven. We zijn trots op het diverse en gastvrije programma dat tot stand komt dankzij verenigingen, culturele partners en heel wat lokale vrijwilligers”, zegt bevoegd schepen Dries De Ridder.

Tot en met zondag kan je ook in Vilvoorde naar de jaarlijkse kerstmarkt. Het grotere evenement 'Winters Vilvoorde' op de Grote Markt loopt tot 4 januari. De kerstmarkt in Grimbergen staat bekend als één van de grootste in onze regio die jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Ook die opent vanavond de deuren. Je vindt er houten chalets en animatie. En ook de kerstman komt langs. Hij heeft er zelfs zijn eigen huisje waarin je een foto kan laten maken.

De kerstmarkt van Grimbergen sluit zondagavond traditiegetrouw af met de sterrenworp, een alternatief voor vuurwerk. “De kersmarkt is jaarlijkse één van de hoogtepunten en grootste evenementen in de gemeente. Al meer dan drie decennia is dit sfeervolle weekend een trekpleister in de Vlaamse Rand”, klinkt het in Grimbergen.

Meest bekeken

Samenleving
Politiek

Sint-Rafaël in Liedekerke protesteert in pyjama tegen besparingen in ouderenzorg: “Wat is ’t plan?”

Johan Verminnen
Cultuur

Johan Verminnen is Brusseleir vè ’t leive: “Hij spreekt als geen ander het Brussels dialect”

woe 10 dec
Gelatinefabriek PB Leiner in Vilvoorde
Economie

Onzekere toekomst voor gelatinefabriek Vilvoorde: directie overweegt verkoop

don 11 dec
Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
Samenleving

Brand breekt uit in asielcentrum in Diegem: "400 bewoners geëvacueerd, twee van hen naar het ziekenhuis"

Meer nieuws uit de regio

Cultuur

Petra Spark genomineerd voor ThrillZone Award: “Met boek dat zich in Vilvoorde afspeelt”

Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
Remco Evenepoel geeft een interview voor zijn nieuwe ploeg Red Bull Hora-Hansgrohe
Sport

Remco Evenepoel heeft grootse plannen bij nieuw team Red Bull-Bora-Hansgrohe

Gelatinefabriek PB Leiner in Vilvoorde
Economie

Onzekere toekomst voor gelatinefabriek Vilvoorde: directie overweegt verkoop

don 11 dec
Bernard Bosch, Kristel Loossens en Jacky Duyck
Cultuur
Samenleving

Dilbeekse kunstenares exposeert op vraag van Radio Rand voor het goede doel

woe 10 dec