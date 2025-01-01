Sint-Rafaël in Liedekerke protesteert in pyjama tegen besparingen in ouderenzorg: “Wat is ’t plan?”

In september 2025 kondigde Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez een besparing van 30 miljoen euro aan in de woonzorgcentra, en nog eens 30 miljoen in de thuiszorg. Voor de woonzorg kwam daar recent nog eens 16 miljoen bovenop, onder meer door te snoeien in de middelen voor bewoners met een hogere zorgnood. Maatregelen die tot verbazing leiden in de ouderenzorg. “Dat betekent ongeveer 45 euro minder subsidies per bewoner, per maand”, berekend koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. “Het recht op menswaardig ouder worden staat op het spel, terwijl dat niet ter discussie zou mogen staan. We vragen een plan met duidelijke keuzes, realistische middelen en wederzijds vertrouwen.”

Onder het motto ‘Wat is ’t plan?’ wordt op heel wat plekken geprotesteerd tegen de besparingen, onder meer in woonzorgcentrum Vander Stocken in Pepingen en Sint-Rafaël in Liedekerke. Heel wat bewoners van het woonzorgcentrum zaten vanochtend in hun pyjama bij elkaar, klaar om te betogen. “De personeelsbezetting in de ouderenzorg is nu al heel krap, dus ik had gehoopt dat de Vlaamse regering daar niet meer op zou beknibbelen”, zegt directeur Veerle Heemers. “Als de overheid nu met minder middelen komt, betekent dat ofwel minder personeel ofwel gaan kijken naar de factuur van onze bewoners.”

Minder middelen betekent volgens Sint-Rafaël een hogere dagprijs of een lagere personeelsbezetting. Zorg-Saam heeft bovendien bouwplannen in Liedekerke. Op de Sint-Gabriëlsite komt op termijn een nieuw woonzorgcentrum, maar mogelijk komen die plannen in gevaar door de aangekondigde besparingen. “Als de plannen doorgevoerd worden, zou dat inderdaad een besparing op de bouw kunnen betekenen. We zullen moeten bekijken hoe dat verder zal evolueren.”