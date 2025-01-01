© NMBS

Hardleerse Zaventemse fietsendief krijgt drie jaar cel

De correctionele rechtbank van Brussel heeft een man uit Zaventem veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar voor de diefstal van acht elektrische fietsen aan het station van Liedekerke. De Zaventemse fietsendief is niet aan zijn proefstuk toe.

In één jaar tijd, tussen mei 2023 en september 2024, heeft de man acht keer toegeslagen aan het station van Liedekerke. De Zaventemnaar was duidelijk te zien op camera beelden.

Hij was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. In totaal is de man al zeventien keer veroordeeld, twaalf keer daarvan voor gelijkaardige diefstallen. Gisteren is de man bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar.

Meest bekeken

Mobiliteit
Vlaamse Rand

Snelheidsmetingen op 110 locaties in Sint-Pieters-Leeuw: "Inwoners echt begaan met verkeersveiligheid"

woe 12 nov
Justitie
Samenleving
Vlaamse Rand

Ryon niet blij met vertrekcentrum: "Een heel hoge werkdruk bij onze politiediensten"

Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

din 11 nov
Onderwijs
Jeugd
Vlaamse Rand

Leerlingen GO! Campus De Brug over het vrijwillig militaire dienstjaar

Economie

400 banen op de helling bij callcenterbedrijf WEngage

Meer nieuws uit de regio

Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Zaventemse leerlingen leren reanimeren: "Hoe vroeger, hoe beter"

woe 12 nov
Reünieconcert kinderkoor JON naar aanleiding van 30 jaar GC De Warande
Cultuur

GC Warande viert 30ste verjaardag met expo's, ontmoetingen en bijzonder reünieconcert van jongerenkoor JONI

zon 9 nov
Brussels Airlines investeert in stillere vliegtuigen
Samenleving
Mobiliteit

Crowdfunding voor ontslagen stewardessen en mogelijk acties bij Brussels Airlines

zat 8 nov
Samenleving
Wonen

Plannen met Sint-Gabriëlsite: "We zijn toch wel een aantal jaren zoet"

vrij 7 nov
Skeyes
UPDATE
Samenleving

Opnieuw drone waargenomen aan Brussels Airport, luchtruim half uur gesloten

don 6 nov