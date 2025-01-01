Hardleerse Zaventemse fietsendief krijgt drie jaar cel

Snelheidsmetingen op 110 locaties in Sint-Pieters-Leeuw: "Inwoners echt begaan met verkeersveiligheid"
woe 12 nov
De correctionele rechtbank van Brussel heeft een man uit Zaventem veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar voor de diefstal van acht elektrische fietsen aan het station van Liedekerke. De Zaventemse fietsendief is niet aan zijn proefstuk toe.
In één jaar tijd, tussen mei 2023 en september 2024, heeft de man acht keer toegeslagen aan het station van Liedekerke. De Zaventemnaar was duidelijk te zien op camera beelden.
Hij was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. In totaal is de man al zeventien keer veroordeeld, twaalf keer daarvan voor gelijkaardige diefstallen. Gisteren is de man bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar.