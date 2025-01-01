Hardleerse Zaventemse fietsendief krijgt drie jaar cel

In één jaar tijd, tussen mei 2023 en september 2024, heeft de man acht keer toegeslagen aan het station van Liedekerke. De Zaventemnaar was duidelijk te zien op camera beelden.

Hij was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. In totaal is de man al zeventien keer veroordeeld, twaalf keer daarvan voor gelijkaardige diefstallen. Gisteren is de man bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar.