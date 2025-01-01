Eerste Kerstcorrida Halse Daltons voor goede doel: "En Halle op een andere manier ontdekken"

Elk jaar nemen de Halse Daltons deel aan de 100 kilometer-run van Kom op tegen Kanker. De opbrengsten daarvan gaan naar kankeronderzoek. Ook in 2026 wil de vriendengroep deelnemen en met maar liefst 5 teams aan de start verschijnen. Elk team moet daarvoor 2.750 euro verzamelen en die centen werden vandaag bijeen gelopen tijdens de eerste Kerstcorrida. "Verder proberen we voor sfeer en gezelligheid te zorgen, zodat gezinnen hier een fijne tijd beleven," zeggen organisatoren Niko Tiels en Bram Luckx.

Het parcours van 1,3 kilometer brengt deelnemers langs de leukste plekjes in de Halse binnenstad. Dat de Kerstcorrida samenvalt met de laatste winkelzondag van het jaar in Halle, is mooi meegenomen en een samenwerking met de stad. Bijna 300 sportievelingen en sympathisanten namen deel, elk met hun eigen motivatie. "We kennen de stad, maar al lopend beleef je Halle op een andere manier," zeggen Matis en Iris. "Dit brengt mensen op de been en het is nog eens voor het goede doel, dus dit is een mooi initiatief," vervolgen Matthias en Ludo.

En ook met de kleinsten is rekening gehouden. Zo ging de tocht langs het huis van de Kerstman en nam ook jeugdbeweging Chiro deel. "Onze leden konden de tocht stappen of lopen en kregen onderweg opdrachtjes. Een leuke dag," klinkt het.

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws. __Italic