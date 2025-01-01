Halle investeert in een elektrische minibus voor het vervoer van bezoekers aan de LDC
© stad Halle

Halle schaft elektrische minibus aan voor bezoekers lokale dienstencentra

De stad Halle investeert in een nieuwe elektrische minibus voor de bezoekers van de lokale dienstencentra De Pasja, De Lemoon en ’t Hoveniertje en ontmoetingsruimte Beverberg. Op die manier wil de stad meer inwoners de kans geven om deel te nemen aan activiteiten en extra inzetten op buurtgerichte zorg. Wie geen eigen vervoer heeft of niet het openbaar vervoer kan gebruiken, kan aanspraak maken op een ritje heen en terug.

De elektrische minibus brengt bezoekers niet alleen naar de lokale dienstencentra zelf, maar vanuit de dienstencentra worden ook uitstappen georganiseerd, bijvoorbeeld een bezoek aan de markt of het Hyacintenfestival. De bus zal ook daarvoor ingezet worden. Ook de bewoners van woonzorgcentrum Zonnig Huis kunnen genieten van de nieuwe dienst. “Deze uitstappen hebben een grote impact. Regelmatig in goed gezelschap zijn, betekent kunnen rekenen op een netwerk van vrienden en kennissen”, zegt schepen Jeroen Hofmans.

Het busje met schuifdeuren biedt naast de chauffeur plaats aan 7 passagiers. Bovendien is er een grote laadruimte voor een rollator of opgevouwen rolstoel. Maar goed om weten: voor personen die gebruik maken van vervoer in een (elektrische) rolstoel is de bus niet geschikt: zij kunnen wel gebruik maken van het Mindermobielvervoer om deel te nemen aan activiteiten.

Info Lokale Dienstencentra Halle

