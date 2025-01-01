Halle schaft elektrische minibus aan voor bezoekers lokale dienstencentra

De elektrische minibus brengt bezoekers niet alleen naar de lokale dienstencentra zelf, maar vanuit de dienstencentra worden ook uitstappen georganiseerd, bijvoorbeeld een bezoek aan de markt of het Hyacintenfestival. De bus zal ook daarvoor ingezet worden. Ook de bewoners van woonzorgcentrum Zonnig Huis kunnen genieten van de nieuwe dienst. “Deze uitstappen hebben een grote impact. Regelmatig in goed gezelschap zijn, betekent kunnen rekenen op een netwerk van vrienden en kennissen”, zegt schepen Jeroen Hofmans.

Het busje met schuifdeuren biedt naast de chauffeur plaats aan 7 passagiers. Bovendien is er een grote laadruimte voor een rollator of opgevouwen rolstoel. Maar goed om weten: voor personen die gebruik maken van vervoer in een (elektrische) rolstoel is de bus niet geschikt: zij kunnen wel gebruik maken van het Mindermobielvervoer om deel te nemen aan activiteiten.