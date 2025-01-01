Asse investeert ondanks budgettaire krapte: "Gevolg van investeringen uit vorige legislatuur"

De gemeente Asse deed in de vorige legislatuur een aantal flinke investeringen, maar raakt niet aan de belastingen, noch aan het personeelsbestand. Integendeel, ondanks budgettaire krapte investeert de gemeente Asse de komende zes jaar 48 miljoen euro.

Nieuwe inkomsten

Het uitganspunt van het meerjarenplan van het Assese gemeentebestuur is 'meer met minder'. De voorbije jaren is de schuldgraad gestegen naar 90 miljoen euro. "Het is zo, dat we een beperkte financiële ruimte hebben", zegt burgemeester Koen Van Elsen. "Dat is het gevolg van de investeringen die we vorige legislatuur ten volle gedaan hebben. Denk maar aan 't Gezel in Zellik, ons nieuwe CC, de KunstAs in Asse en de scholenbouw in Zellik en in Krokegem."

Toch heeft het gemeentebestuur 48 miljoen euro gevonden om de komende legislatuur te investeren zonder te raken aan de belastingen of het personeelsbestand. Het bestuur is op zoek gegaan naar nieuwe, zij het eenmalige inkomsten. "We gaan onze oude gebouwen die vroeger dienst deden voor het huisvesten van onze KunstAs verkopen", zegt Van Elsen. "Het gaat om het gebouw in de Neerstraat en de Mollestraat. En al een langer leegstaand gebouw in onze deelgemeente Kobbegem doen we ook van de hand."

Woonbeleid en veiligheid

De komende jaren gaan de investeringen vooral naar de heraanleg van de Asseseteenweg, schoolgebouwen, het kasteel Waalborre en een sterk woonbeleid. "We doen dat natuurlijk met de partners, zoals 3Wplus, die ons daarin begeleidt", zegt Van Elsen. "We nemen ook zelf maatregelen, bijvoorbeeld om leegstand, verkrottingen en verwaarlozing tegen te gaan." Ook veiligheid blijft de komende jaren een speerpunt. "We verhogen onze bijdrage aan de politiezone", zegt de burgemeester. "We hebben vandaag al een betere aanwervingspolitiek, De voorbije weken zijn er tien nieuwe inspecteurs aangeworven en er volgen er nog tien."

