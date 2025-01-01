Bernard Bosch, Kristel Loossens en Jacky Duyck

Dilbeekse kunstenares exposeert op vraag van Radio Rand voor het goede doel

Vanaf morgen kan je in het Cultuurcentrum van Asse de expo ‘De lagen van het leven’ ontdekken van beeldend kunstenaar Kristel Loossens, die daarvoor samenwerkt met Radio Rand. De tentoonstelling brengt de veelzijdigheid en gelaagdheid van het menselijk bestaan tot leven. Je kan de kunstwerken ook kopen, de opbrengst gaat naar het goede doel: ‘t Spiegeltje in Asse, een erkende organisatie voor Bijzondere Jeugdhulp.

De tentoonstelling 'Gelaagdheid van het Leven' is één van de eerste solotentoonstellingen van kunstenares Kristel Loossens uit Dilbeek. "Ik observeer graag mensen en dat zie je ook in mijn werk. Ik creëer personages die via hun gezichten of ogen een inkijk geven in de ziel van mensen. Bovendien werk ik met laagjes in mijn schilderijen, ik bouw laag per laag op," licht kunstenares Kristel Loossens toe.

De expo maakt deel uit van de Warmste Maand die Radio Rand aftrapte. Daarbij gaan cultuur en een goed doel hand in hand. Dit jaar is dat 't Spiegeltje in Asse. "Dat is een tehuis voor kwetsbare kinderen van 3 tot 25 jaar. Jongeren verblijven daar, omdat ze bijvoorbeeld door de jeugdrechter geplaatst zijn. Met de opbrengst van de tentoonstelling hopen we voldoende centen te hebben om een busje voor hen te kopen, zodat ze de kinderen bijvoorbeeld kunnen vervoeren naar hun hobby's," legt directeur van Radio Rand Bernard Bosch uit.

Vanavond al vindt de vernissage plaats. En da's niet zomaar het openingsmoment van de expo. Radio Rand veilt er dan ook een kunstwerk van de Dilbeekse kunstenaar Jacky Duyck, niet toevallig ook één van de leermeesters van Kristel Loossens. "Als kunstenaar vind ik het belangrijk om iets te kunnen bijdragen, zeker voor kinderen in nood."

