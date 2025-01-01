Dilbeeks politiekorps verwelkomt 11 nieuwe inspecteurs: "Meer inzetten op proactief werk"

Vandaag leggen elf nieuwe inspecteurs van politiezone Dilbeek de eed af. De inspecteurs zijn een welkome versterking voor het Dilbeekse korps dat de laatste jaren moeilijk nieuwe mensen vind. "Met het actieplan Rekrutering van de provincie merken we dat we er toch in slagen om mensen aan te werven", zegt burgemeester van Dilbeek Stijn Quaghebeur.

De nabijheid van de hoofdstad en de bijbehorende premie bemoeilijkt de zoektocht naar politiepersoneel. Volgens korpschef van politiezone Dilbeek Arnaud Vermoesen heeft de Rand een aantal aantrekkelijke elementen. "Ik denk dat we een aantal troeven hebben als organisatie, met name de goede omkadering", zegt Vermoesen. "We hebben heel wat goede hoofdinspecteurs die de mensen op het terrein begeleiden en coachen. Dat is echt een meerwaarde. Er is ook wel wat autonomie in de taakuitvoering bij onze medewerkers en we merken ook uit de medewerkersbevraging dat dat geapprecieerd word en dat dat één van de redenen is om voor Dilbeek te kiezen of voor de Rand in het algemeen."

Vermoesen zoekt nog enkele mensen. "We zoeken mensen die van een andere politiezone willen komen of mensen die net van de schoolbanken komen, met een achtergrond in de criminologie of rechtspraktijk", zegt Vermoesen. "Die kunnen we zeker gebruiken bij onze recherche." De Dilbeekse politie blijft aanwerven, ook met het oog op de nakende fusie met politiezone Zennevallei. "Twee sterke korpsen, dan moet één plus één drie zijn waardoor we de slagkracht kunnen verhogen", klinkt het bij burgemeester Quaghebeur.