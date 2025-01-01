Politie controleert meer dan 600 voertuigen bij grote actie in Halle-Vilvoorde: “Vier personen gearresteerd”

Aan de actie namen negen politiezones deel, waaronder die in de Druivenstreek, het Pajottenland en de Zenenvallei. Zij kregen daarbij steun van de Federale Politie, Dienst Vreemdelingenzaken, de Vlaamse Belastingdienst en het parket Halle-Vilvoorde. Ook in Brussel en Waals-Brabant vonden er gelijktijdig gelijkaardige acties plaats om zo de pakkans nog te vergroten. Bij de actie werden in totaal 614 wagens gecontroleerd. Er werden 41 gerechtelijke processen-verbaal opgemaakt, het grootste deel voor drugsbezit.

“Daarnaast ging het onder meer om wapenbezit, verkoop van drugs en poging tot diefstal. Vier personen werden gerechtelijk gearresteerd, waarvan drie voor handel in verdovende middelen en een persoon die geseind stond voor een openstaande gevangenisstraf in het buitenland”, zegt de Federale Politie, die ook nog 55 processen-verbaal opstelde voor uiteenlopende verkeersinbreuken.

De politiediensten konden verschillende hoeveelheden drugs in beslag nemen. "Onder andere 5 flessen lachgas, in totaal meer dan 100 gram cannabis en 16,4 gram cocaïne. Daarnaast werden vijf voertuigen, een monowheel en een gsm in beslag genomen, alsook zo’n 2.800 euro aan cash geld. Waar nodig wordt verder onderzoek gevoerd”, aldus de politie.