Dekoloniseer Halle herdenkt Patrice Lumumba

In de bibliotheek in Halle herdenken de Congolese gemeenschap van de stad en de organisatie Dekoloniseer Halle vandaag Patrice Lumumba. De eerste democratisch verkozen premier van Congo is vermoord op 17 januari 1961, precies 65 jaar geleden.

Al voor de achtste keer wordt de herdenking georganiseerd. Net als vorig jaar lezen heel wat sprekers voor uit verschillende boeken. Onder andere gemeenteraadsvoorzitter Eunice Yahuma neemt het woord tijdens de lezing. Daarna volgt een herdenkingsmoment in het Stadspark.