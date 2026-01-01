In het Halse Stadspark wordt Patrice Lumumba herdacht

Dekoloniseer Halle herdenkt Patrice Lumumba

In de bibliotheek in Halle herdenkt de organisatie Dekoloniseer Halle in samenwerking met de Congolese gemeenschap van de stad Patrice Lumumba. Al voor de achtste keer gebeurt dat op 17 januari, de dag dat de eerste democratisch verkozen premier van Congo is vermoord.

In de bibliotheek in Halle herdenken de Congolese gemeenschap van de stad en de organisatie Dekoloniseer Halle vandaag Patrice Lumumba. De eerste democratisch verkozen premier van Congo is vermoord op 17 januari 1961, precies 65 jaar geleden.

Al voor de achtste keer wordt de herdenking georganiseerd. Net als vorig jaar lezen heel wat sprekers voor uit verschillende boeken. Onder andere gemeenteraadsvoorzitter Eunice Yahuma neemt het woord tijdens de lezing. Daarna volgt een herdenkingsmoment in het Stadspark.

Meest bekeken

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout
Onderwijs

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout

vrij 16 jan
Mobiliteit

Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur: “Wie verantwoord rijdt, redt levens”

Grimbergen wil de parkeerdruk in de gemeente aanpakken.
Mobiliteit

Grimbergen wil parkeerdruk aanpakken: "Parkeergedrag laat soms te wensen over"

vrij 9 jan
Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

don 15 jan

Meer nieuws uit de regio

Een lege Sint-Waltrudiskapel in het Hallerbos.
Cultuur
Samenleving

Halle zoekt nieuwe Sint-Waltrudis: "Zowel klassieke als moderne of abstracte ontwerpen zijn welkom"

Project WarmNest renoveert 20ste woning in de Zennevallei
Wonen

Project WarmNest renoveert 20ste woning in de Zennevallei: “Betaalbaar wonen realiseren in de regio”

vrij 16 jan
Mobiliteit

Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur: “Wie verantwoord rijdt, redt levens”

Kinderen krijgen in primeur het carnavalstickersboek in handen
Cultuur

Supermarktuitbater lanceert uniek stickerboek met foto's van meer dan 1.000 carnavalisten: "Kers op de taart in dit bijzondere carnavalsjaar"

woe 14 jan
Nederhem
Cultuur
Samenleving

Stad Halle onderzoekt bouw evenementenhal op site Nederhem: "Op maat van Halse verenigingen"