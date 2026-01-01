Project WarmNest renoveert 20ste woning in de Zennevallei: “Betaalbaar wonen realiseren in de regio”

WarmNest begeleidt eigenaars die vandaag beschikken over een woning die niet of nauwelijks wordt gebruikt, zoals een geërfd pand, een woning die leegstaat na een verhuis naar een woonzorgcentrum of een tweede woning die moeilijk verhuurbaar is. Via WarmNest krijgen deze woningen opnieuw een duidelijke maatschappelijke rol, die terechtkomen bij mensen die moeilijk een betaalbare woning vinden.

“WarmNest bewijst dat ook particuliere eigenaars mee het verschil kunnen maken voor betaalbaar wonen. Samen met eigenaars en gemeenten realiseren we betaalbaar wonen in de regio”, zegt An Verspecht, projectverantwoordelijke bij Klimaatpunt. “Het project levert ook duidelijke meerwaarde voor lokale besturen: minder leegstand, een ruimer aanbod aan betaalbare woningen en een concrete bijdrage aan het lokale klimaat- en energiebeleid.”

Klimaatpunt realiseerde de woning in de Biezeweide samen met de stad Halle en gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw en in samenwerking met Woonpunt Zennevallei.