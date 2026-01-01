Meise stuurt ontwerp Nieuwelaan bij: "Geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek"
In Meise stuurt het gemeentebestuur de plannen voor de herinrichting van de Nieuwelaan bij. In het nieuwe ontwerp blijven meer bomen gespaard en wordt inrichting van het fietspad veiliger gemaakt.
In februari vorig jaar uiten meer dan tweehonderd inwoners hun ongenoegen over de plannen die de gemeente Meise met de Nieuwelaan heeft. Vooral het verdwijnen van de lindebomen langs de weg, stuit op verzet. Daarom beslist het gemeentebestuur om in overleg met studiebureau Sweco, het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin om de plannen te herbekijken.
“We hebben geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek en het ontwerp maximaal bijgestuurd", zegt schepen van Openbare Werken, Tom Heyvaert. "We gaan voor een veilige schoolomgeving, met respect voor de bomen." De busbaan is uit het ontwerp verdwenen, waardoor zes bomen behouden blijven. Door bijkomende aanpassingen blijven nog eens drie bomen gespaard. De lindebomen die toch verdwijnen, worden gecompenseerd door de aanplanting van 42 'nieuwe, grote bomen'.
""In het verdere traject blijven we inzetten op dialoog en transparantie."
Daarnaast zet het nieuwe ontwerp volgens de gemeente meer in op verkeersveiligheid en toegankelijkheid door het fiestpad richting Brussel recht te trekken. Bovendien worden alle oversteekplaatsen extra beveiligd met passende LED-verlichting, klinkt het. De bushaltes blijven op dezelfde plaats staan om de toegankelijkheid ervan te behouden.
De gemeente verwacht in de zomer van 2026 een nieuw openbaar onderzoek op te starten, zodra het ontwerp is gefinaliseerd. "In het verdere traject blijven we inzetten op dialoog en transparantie", zegt Heyvaert. "Iedereen zal opnieuw betrokken worden. We zullen tijdens dat openbaar onderzoek op het terrein met gekleurde linten aanduiden welke bomen gekapt worden, welke behouden blijven en waar nieuwe aanplantingen komen. Zo wordt alles tastbaar en visueel duidelijk voor iedere inwoner.”