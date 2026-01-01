Meise stuurt ontwerp Nieuwelaan bij: "Geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek"

In februari vorig jaar uiten meer dan tweehonderd inwoners hun ongenoegen over de plannen die de gemeente Meise met de Nieuwelaan heeft. Vooral het verdwijnen van de lindebomen langs de weg, stuit op verzet. Daarom beslist het gemeentebestuur om in overleg met studiebureau Sweco, het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin om de plannen te herbekijken.

“We hebben geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek en het ontwerp maximaal bijgestuurd", zegt schepen van Openbare Werken, Tom Heyvaert. "We gaan voor een veilige schoolomgeving, met respect voor de bomen." De busbaan is uit het ontwerp verdwenen, waardoor zes bomen behouden blijven. Door bijkomende aanpassingen blijven nog eens drie bomen gespaard. De lindebomen die toch verdwijnen, worden gecompenseerd door de aanplanting van 42 'nieuwe, grote bomen'.