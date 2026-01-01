De plannen voor de Nieuwelaan worden aangepast

Meise stuurt ontwerp Nieuwelaan bij: "Geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek"

In Meise stuurt het gemeentebestuur de plannen voor de herinrichting van de Nieuwelaan bij. In het nieuwe ontwerp blijven meer bomen gespaard en wordt inrichting van het fietspad veiliger gemaakt.

In februari vorig jaar uiten meer dan tweehonderd inwoners hun ongenoegen over de plannen die de gemeente Meise met de Nieuwelaan heeft. Vooral het verdwijnen van de lindebomen langs de weg, stuit op verzet. Daarom beslist het gemeentebestuur om in overleg met studiebureau Sweco, het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin om de plannen te herbekijken.

“We hebben geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek en het ontwerp maximaal bijgestuurd", zegt schepen van Openbare Werken, Tom Heyvaert. "We gaan voor een veilige schoolomgeving, met respect voor de bomen." De busbaan is uit het ontwerp verdwenen, waardoor zes bomen behouden blijven. Door bijkomende aanpassingen blijven nog eens drie bomen gespaard. De lindebomen die toch verdwijnen, worden gecompenseerd door de aanplanting van 42 'nieuwe, grote bomen'.

""In het verdere traject blijven we inzetten op dialoog en transparantie."

- Tom Heyvaert, schepen van Openbare Werken

Daarnaast zet het nieuwe ontwerp volgens de gemeente meer in op verkeersveiligheid en toegankelijkheid door het fiestpad richting Brussel recht te trekken. Bovendien worden alle oversteekplaatsen extra beveiligd met passende LED-verlichting, klinkt het. De bushaltes blijven op dezelfde plaats staan om de toegankelijkheid ervan te behouden.

De gemeente verwacht in de zomer van 2026 een nieuw openbaar onderzoek op te starten, zodra het ontwerp is gefinaliseerd. "In het verdere traject blijven we inzetten op dialoog en transparantie", zegt Heyvaert. "Iedereen zal opnieuw betrokken worden. We zullen tijdens dat openbaar onderzoek op het terrein met gekleurde linten aanduiden welke bomen gekapt worden, welke behouden blijven en waar nieuwe aanplantingen komen. Zo wordt alles tastbaar en visueel duidelijk voor iedere inwoner.”

Meest bekeken

Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

Maatwerkbedrijf AMAB in Beersel
Economie
Samenleving

Nieuwe vestiging maatwerkbedrijf Amab in Beersel draait mee op hoogtechnologisch niveau

De plannen voor de Nieuwelaan worden aangepast
Mobiliteit
Groen

Meise stuurt ontwerp Nieuwelaan bij: "Geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek"

Kinderen krijgen in primeur het carnavalstickersboek in handen
Cultuur

Supermarktuitbater lanceert uniek stickerboek met foto's van meer dan 1.000 carnavalisten: "Kers op de taart in dit bijzondere carnavalsjaar"

Het viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit

Vannacht wijzigt verkeerssituatie op viaduct van Vilvoorde: “Ook op buitenring over versmalde rijstroken”

woe 14 jan

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit

Oppemstraat in Meise afgesloten door zinkgat

din 13 jan
De trajectcontroles in Asse doen hun werk
Mobiliteit
Politiek

Vlaanderen pakt trajectcontroles aan in nieuw verkeersveiligheidsplan: "Terug naar de essentie"

maa 12 jan
De sneltram langs de A12 komt er niet.
Mobiliteit

Sneltram A12 definitief in de prullenbak: "Twee onteigeningen opnieuw te koop"

vrij 9 jan
Directeur Publiekswerking Koen Es blikt terug op een goed jaar voor de Plantentuin.
Groen
Vlaamse Rand

Plantentuin Meise blikt terug op succevol 2025: "Opnieuw 255.000 bezoekers"

woe 7 jan
Ruiter Gilles Thomas
Sport

Gilles Thomas wint Kerstjumping in Mechelen

din 30 dec