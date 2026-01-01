Vlaanderen pakt trajectcontroles aan in nieuw verkeersveiligheidsplan: "Terug naar de essentie"

In november vorig jaar zet een Vilvoordse politierechter de geldigheid van trajectcontroles die zowel door de gemeente als door een private firma worden uitgebaat op de helling. De uitspraak maakt heel wat los bij de bevolking en heel wat lokale besturen, zoals Londerzeel, willen af van hun samenwerking met private trajectcontrole-uitbaters. Ook Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder wil komaf maken met de regeling.

Die ambitie staat nu ook zwart-op-wit in het Verkeersveiligheidsplan 2026-2030 dat de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd. "Het winstmodel van private partijen, waarbij omzet gelinkt wordt aan het aantal boetes, moet op de schop", staat in het plan. "In samenwerking met de minister van Binnenlands Bestuur passen we de regelgeving aan zodat trajectcontrole terug naar de essentie worden herleid", klinkt het. Daarmee wordt bedoeld dat trajectcontroles enkel worden gebruikt op onveilige tracés waar infrastructurele ingrepen geen soelaas meer bieden.

Rechtvaardig en transparant

Bovendien wil De Ridder dat het handhavingsbeleid rond trajectcontroles "rechtvaardig en transparant" is. De minister wil de controles met een speciaal verkeersbord aankondigen en weggebruikers op tijd en regelmatig informeren over de maximumsnelheid die op een bepaald tracé geldt.

Anderzijds zal iedereen die wordt gesnapt sowieso een boete in de bus krijgen, wat tot op heden niet altijd gebeurt. Een performanter boetebeleid moet zo'n 50 miljoen euro opbrengen. De overtredingen zullen bovendien ook toegankelijk zijn voor politierechters, om zo veelplegers strenger te kunnen aanpakken.