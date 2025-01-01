Vilvoordse politierechter zet geldigheid trajectcontroles op de helling

Johan De Mol, mobiliteitsexpert aan de Universiteit Gent, krijgt vorig jaar een boete van 53 euro omdat hij door een trajectcontrole in Meise is geflitst. De Mol tekent bezwaar aan. Eén van zijn argumenten is dat de GAS-boete niet door een politieagent of een bevoegde GAS-ambtenaar is goedegekeurd.

De Vilvoordse politierechtbank volgt De Mol. Wat meer is, de rechtbank oordeelt dat trajectcontroles enkel en alleen door het lokale bestuur mogen gefinancierd zijn. Zoals Meise hebben heel wat gemeenten een partnerschap met een privébedrijf dat een graantje meepikt op de inkomsten uit de boetes. Als andere politierechtbanken de uitspraak volgen, zet dat de geldigheid van heel wat trajectcontroles op de helling.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder ligt het systeem van de trajectcontroles al langer onder een vergrootglas. De minister wil van het moment gebruik maken. "Ik wil dit vonnis gebruiken als momentum om de excessen die we allemaal op het terrein aanvoelen eruit te krijgen. Het huidig model, waarbij boetes overmatig worden afgeroomd en naar de private kas gaan, is niet alleen juridisch kaduuk, het ondermijnt ook elk draagvlak voor meer verkeersveiligheid", zegt De Ridder. "We gaan dit enkel nog handhaven waar de verkeersveiligheid in het gedrang is."