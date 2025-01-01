Nieuwjaar op Ring: Jaaroverzicht en reisverslag Ring-cruise naar Zuid-Afrika

Als je morgen op Nieuwjaarsdag na het feestgedruis wakker wordt, zie je geen reguliere nieuwsuitzending bij ons, maar wel ons Jaaroverzicht 2025 én een reisverslag van de Ring-reis naar Zuid-Afrika. In april trokken we daar met onze kijkers 10 dagen naar de Kaapregio en de wijngebieden. 't Werd een mix van gastronomie, cultuur en natuur. En daarbij mocht de Tafelberg niet ontbreken. De berg torent meer dan 1.000 meter boven Kaapstad uit en is uitgeroepen tot één van de 7 natuurwonderen. Een unieke ervaring dus voor onze kijkers.