Parket Halle-Vilvoorde

Recordaantal faillissementen: “Explosie van dossiers zet onderbemand parket verder onder druk”

Het aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde bereikt een nieuwe recordhoogte. Daardoor neemt ook het werk van het parket Halle-Vilvoorde toe, terwijl dat parket al onder groter druk staat. Van de 24 voorziene magistraten zijn er vandaag 21 effectief aan de slag. “Bijkomende versterking is absoluut noodzakelijk”, zegt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh, die de cijfers opvroeg bij minister van Justitie Annelies Verlinden.

Het parket Halle-Vilvoorde moet jaar na jaar meer dossiers behandelen. De meest opvallende groei is de evolutie van de faillissementsdossiers die door de ondernemingsrechtbanken aan het parket worden gemeld. Die stegen van 21 dossiers in 2020 naar 1.022 vorig jaar. “Dat is maal 50 op vier jaar tijd”, zegt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. “Deze explosie in faillissementsdossiers is bijzonder onrustwekkend en toont pijnlijk aan dat we tekortschieten in dataverzameling, opvolging én middelen voor de aanpak van economische en financiële criminaliteit.”

Minister van Justitie Annelies Verlinden bevestigt dat er 8 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de versterking van het openbaar ministerie. Maar hoe en waar die middelen zullen worden ingezet, daar is nog onduidelijkheid over. Voor de drie openstaande plaatsen van magistraten bij het parket Halle-Vilvoorde werden kandidaten voorgedragen, met een mogelijke benoeming rond de jaarwisseling.

“Maar dat volstaat niet”, besluit Van Vaerenbergh. “Halle-Vilvoorde blijft helemaal onderaan bengelen qua capaciteit, met amper één magistraat per 28.000 inwoners. Een bijkomende versterking is absoluut noodzakelijk, zeker in de strijd tegen fiscale en economische fraude.”

