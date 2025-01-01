Man uit Meise bekladt opnieuw gevel van buur, politie en parket voeren onderzoek

De 68-jarige man zorgt al langer voor onrust in de buurt. Eerst bekladde hij zijn eigen woning, daarna die van zijn buur met graffiti en bedreigingen tegen politie en de burgemeester. Dat gebeurde verschillende keren, zelfs toen de buren de graffiti van hun huis overschilderden. De buurt leeft er inmiddels in angst. De man werd zo´n week geleden opgepakt voor verhoor, maar werd vrijgelaten na dat verhoor. Afgelopen nacht sloeg hij opnieuw toe.

"Naar aanleiding van de feiten van afgelopen nacht werd er een nieuw dossier van belaging geopend", zegt woordvoerder Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. "De man sloeg twee keer toe, maar was telkens al weg toen de politie ter plaatse kwam. Hij staat geseind voor verhoor. De feiten zullen gebundeld worden en de titularis van het dossier zal er het gepaste gevolg aan geven. Over de mentale toestand van betrokkene en zijn mogelijke motieven kunnen we ons momenteel niet uitspreken."

Eerder heeft burgemeester van Meise Gerda Van den Brande tegen de betrokkene klacht ingediend wegens vandalisme en intimidatie. Ook buren dienden klacht in. Op zijn eigen gevel en de gevel van een buurman bracht hij graffiti aan waarmee hij onder andere de burgemeester en de politie bedreigt. "Ik hoop dat het nu stopt, de hele buurt leeft in angst door betrokkene zijn daden. Ik wil dat de rust terug keert," zegt de burgemeester.