Ondanks vergunning kiest ontwikkelaar voor kleiner logistiek project: "Verzet vanuit de buurt duidelijk gehoord"

De bevestiging komt er kort nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep tegen de vergunning voor het grootschalige project op het kruispunt van de Grote Kloosterstraat en het Woluwedal verwierp. De procedure was aangespannen door actiegroepen 1932works.be en Sterrebeek2000 en de gemeenten Zaventem en Kraainem. Het arrest zorgde meteen voor grote onrust in de buurt. Door de uitspraak beschikte projectontwikkelaar MG Real Estate namelijk over twee uitvoerbare vergunningen: één voor een logistieke site met tot 1.000 vrachtwagenbewegingen per dag en één voor een sterk gereduceerd project met maximaal 450 vrachtwagens.

Wim De Poorter van MG Real Estate stelt nu echter dat de keuze vastligt. “We hebben resoluut beslist om enkel de eenlaagse bebouwing te realiseren en af te zien van de dubbellaagse variant,” zegt hij. Volgens De Poorter ging die beslissing vooraf aan uitgebreid overleg met zowel het gemeentebestuur als de buurtbewoners. “De bezorgdheden en het verzet vanuit de buurt zijn duidelijk gehoord. Als bedrijf dat zichzelf respecteert, houden we ons aan gemaakte afspraken.”

Het oorspronkelijke project voorzag een gebouw met het volume van zes IKEA-winkels, tot 30 meter hoog, met zo’n 100 laaddocks op twee niveaus. Dat plan leidde tot massaal protest vanwege de verwachte impact op mobiliteit, leefbaarheid en het landschap van de Woluwevallei. Het kleinere project bestaat uit een gebouw van één bouwlaag, weliswaar nog 17 meter hoog, en werd eerder al vergund.