Het protest tegen het logistiek centrum houdt aan

Ondanks vergunning kiest ontwikkelaar voor kleiner logistiek project: "Verzet vanuit de buurt duidelijk gehoord"

Projectontwikkelaar MG Real Estate bevestigt uitdrukkelijk dat het afziet van het oorspronkelijke logistiek megaproject in Sint-Stevens-Woluwe en dat het kiest voor de kleinschaligere, gehalveerde versie. Dat is opmerkelijk gezien het voor dat grotere project nu ook een vergunning op zak heeft na een recent arrest. "Maar we houden ons aan de afspraken die gemaakt zijn. Het verzet vanuit de buurt werd duidelijk gehoord", zegt Wim De Poorter van MG Real Estate. Actiecomité 1932works.be reageert positief, maar blijft voorzichtig.

De bevestiging komt er kort nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep tegen de vergunning voor het grootschalige project op het kruispunt van de Grote Kloosterstraat en het Woluwedal verwierp. De procedure was aangespannen door actiegroepen 1932works.be en Sterrebeek2000 en de gemeenten Zaventem en Kraainem. Het arrest zorgde meteen voor grote onrust in de buurt. Door de uitspraak beschikte projectontwikkelaar MG Real Estate namelijk over twee uitvoerbare vergunningen: één voor een logistieke site met tot 1.000 vrachtwagenbewegingen per dag en één voor een sterk gereduceerd project met maximaal 450 vrachtwagens.

Wim De Poorter van MG Real Estate stelt nu echter dat de keuze vastligt. “We hebben resoluut beslist om enkel de eenlaagse bebouwing te realiseren en af te zien van de dubbellaagse variant,” zegt hij. Volgens De Poorter ging die beslissing vooraf aan uitgebreid overleg met zowel het gemeentebestuur als de buurtbewoners. “De bezorgdheden en het verzet vanuit de buurt zijn duidelijk gehoord. Als bedrijf dat zichzelf respecteert, houden we ons aan gemaakte afspraken.”

Het oorspronkelijke project voorzag een gebouw met het volume van zes IKEA-winkels, tot 30 meter hoog, met zo’n 100 laaddocks op twee niveaus. Dat plan leidde tot massaal protest vanwege de verwachte impact op mobiliteit, leefbaarheid en het landschap van de Woluwevallei. Het kleinere project bestaat uit een gebouw van één bouwlaag, weliswaar nog 17 meter hoog, en werd eerder al vergund.

Bij actiegroep 1932Works.be is er sprake van voorzichtige opluchting maar voorzitter Patrick Delaunoy reageert wel nog bedachtzaam. “We nemen kennis van wat MG Real Estate zegt en moeten hen in zekere zin op hun woord geloven”, stelt hij. Tegelijk benadrukt hij dat de ontwikkelaar een commerciële speler blijft. “Ze beschikken vandaag over een vergunning voor een groot gebouw. Het is logisch dat ze die theoretisch ook zouden kunnen benutten.”

Volgens Delaunoy is er pas absolute zekerheid wanneer de werken effectief starten. “Hoewel, zelfs bij de eerste werkzaamheden is vaak nog niet duidelijk of het om funderingen voor het kleinere dan wel het grotere project gaat.” De actiegroep blijft daarom waakzaam en bekijkt samen met haar advocaten welke verdere stappen mogelijk zijn. “Of we preventief toch naar de Raad van State stappen als stok achter de deur? Dat moet intern nog besproken worden.”

Zaventems schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer reageerde na het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen al veelbetekenend: “De ontwikkelaar heeft een vergunning voor het gereduceerde project waar de gemeente zich in kon vinden. Het zou een goede zaak zijn voor zowel de economie als de leefbaarheid als men dit realiseert en niet het megaproject.”

Meest bekeken

Mobiliteit

Vergunning voor bouw Colruyt in Ternat vernietigd

maa 29 dec
Gezin urenlang gegijzeld in Ternat
Justitie

Politie pakt in Londerzeel drie vermoedelijke inbrekers op: “Wagen vol verdacht materiaal”

Dries Van Langehove
Justitie

Parket-generaal Hof van Cassatie: “Geen reden om veroordeling Van Langenhove te verbreken"

Mobiliteit

Brusselse burgemeesters hekelen overvliegende vliegtuigen, federale ombudsman: “Gevolg van uitzonderlijk weer”

maa 29 dec
Diegem maakt zich op voor Superprestige veldrijden
Sport

Diegem maakt zich op voor Superprestige veldrijden: “De avond geeft de magie”

maa 29 dec

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit

Brusselse burgemeesters hekelen overvliegende vliegtuigen, federale ombudsman: “Gevolg van uitzonderlijk weer”

maa 29 dec
Kinderen ontdekken de inhoud van de taalrugzakken
Vlaamse Rand
Jeugd
Onderwijs

Kinderen uit de Vlaamse Rand krijgen taalrugzak mee tijdens de kerstvakantie: "Taalbegrip en spreekdurf versterken"

zat 20 dec
Een man in de inkomhal van de luchthaven wijst naar het infobord met vertrekkende en arriverende vluchten
Mobiliteit
Economie

Eén van de drukste dagen op Brussels Airport: "70.000 passagiers"

vrij 19 dec
Nieuwe drop-off is eerste fase van uitbreidingsproject Hub 3.0
Economie
Mobiliteit

Omgevingsvergunning voor Hub 3.0 op site Brussels Airport

don 18 dec
Kurt Meeus
Politiek

Kurt Meeus is de nieuwe algemeen directeur van de gemeente Zaventem

don 18 dec