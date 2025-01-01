Ondanks vergunning kiest ontwikkelaar voor kleiner logistiek project: "Verzet vanuit de buurt duidelijk gehoord"
Projectontwikkelaar MG Real Estate bevestigt uitdrukkelijk dat het afziet van het oorspronkelijke logistiek megaproject in Sint-Stevens-Woluwe en dat het kiest voor de kleinschaligere, gehalveerde versie. Dat is opmerkelijk gezien het voor dat grotere project nu ook een vergunning op zak heeft na een recent arrest. "Maar we houden ons aan de afspraken die gemaakt zijn. Het verzet vanuit de buurt werd duidelijk gehoord", zegt Wim De Poorter van MG Real Estate. Actiecomité 1932works.be reageert positief, maar blijft voorzichtig.
De bevestiging komt er kort nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep tegen de vergunning voor het grootschalige project op het kruispunt van de Grote Kloosterstraat en het Woluwedal verwierp. De procedure was aangespannen door actiegroepen 1932works.be en Sterrebeek2000 en de gemeenten Zaventem en Kraainem. Het arrest zorgde meteen voor grote onrust in de buurt. Door de uitspraak beschikte projectontwikkelaar MG Real Estate namelijk over twee uitvoerbare vergunningen: één voor een logistieke site met tot 1.000 vrachtwagenbewegingen per dag en één voor een sterk gereduceerd project met maximaal 450 vrachtwagens.
Wim De Poorter van MG Real Estate stelt nu echter dat de keuze vastligt. “We hebben resoluut beslist om enkel de eenlaagse bebouwing te realiseren en af te zien van de dubbellaagse variant,” zegt hij. Volgens De Poorter ging die beslissing vooraf aan uitgebreid overleg met zowel het gemeentebestuur als de buurtbewoners. “De bezorgdheden en het verzet vanuit de buurt zijn duidelijk gehoord. Als bedrijf dat zichzelf respecteert, houden we ons aan gemaakte afspraken.”
Het oorspronkelijke project voorzag een gebouw met het volume van zes IKEA-winkels, tot 30 meter hoog, met zo’n 100 laaddocks op twee niveaus. Dat plan leidde tot massaal protest vanwege de verwachte impact op mobiliteit, leefbaarheid en het landschap van de Woluwevallei. Het kleinere project bestaat uit een gebouw van één bouwlaag, weliswaar nog 17 meter hoog, en werd eerder al vergund.
Bij actiegroep 1932Works.be is er sprake van voorzichtige opluchting maar voorzitter Patrick Delaunoy reageert wel nog bedachtzaam. “We nemen kennis van wat MG Real Estate zegt en moeten hen in zekere zin op hun woord geloven”, stelt hij. Tegelijk benadrukt hij dat de ontwikkelaar een commerciële speler blijft. “Ze beschikken vandaag over een vergunning voor een groot gebouw. Het is logisch dat ze die theoretisch ook zouden kunnen benutten.”
Volgens Delaunoy is er pas absolute zekerheid wanneer de werken effectief starten. “Hoewel, zelfs bij de eerste werkzaamheden is vaak nog niet duidelijk of het om funderingen voor het kleinere dan wel het grotere project gaat.” De actiegroep blijft daarom waakzaam en bekijkt samen met haar advocaten welke verdere stappen mogelijk zijn. “Of we preventief toch naar de Raad van State stappen als stok achter de deur? Dat moet intern nog besproken worden.”
Zaventems schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer reageerde na het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen al veelbetekenend: “De ontwikkelaar heeft een vergunning voor het gereduceerde project waar de gemeente zich in kon vinden. Het zou een goede zaak zijn voor zowel de economie als de leefbaarheid als men dit realiseert en niet het megaproject.”