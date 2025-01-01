Politie pakt in Londerzeel drie vermoedelijke inbrekers op: “Wagen vol verdacht materiaal”

De politiezone KLM kon het drietal op 26 december onderscheppen op de Heerbaan, ter hoogte van de Bioplanet. De politiezone kreeg daarbij hulp van naburige zones en de inzet van een dronepiloot. “De aanleiding waren de verdachte handelingen die de drie uitvoerden aan een woning in de Bontestraat”, zegt Franky Maes van de politiezone KLM. “In het voertuig waarin de verdachten zich verplaatsten, werden ook verschillende verdachte attributen aangetroffen, waaronder inbrekersmateriaal, handschoenen en mondmaskers.”

Het gaat om drie personen die illegaal in het land verblijven. “De verdachten werden op last van het parket Halle-Vilvoorde voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel, die hen onder aanhoudingsmandaat plaatste”, klinkt het nog.