Nieuwe Van Passelfilm 'Radioman' vanaf morgen in de zalen: "Ode aan de radio"

"De basis van de film is een liefdesverhaal tussen 3 mei en 10 mei 1940 in het Flageygebouw bij de toenmalige NIR, de toenmalige openbare radio, waar een jonge actrice een relatie krijgt met een jonge geluidsman", zegt Frank Van Passel. "Het is een dramatisch liefdesverhaal, maar daaronder is het ook een soort van pre-oorlogsverhaal, een historisch verhaal. En het is een ode aan de radio, een van de mooiste media die ooit is gemaakt."

Een belangrijke inspiratiebron voor de regisseur met Londerzeelse roots was het archief van Robert Bernaerd. Bernaerd was de grootvader van een jeugdvriend van Van Passel en van de jaren dertig tot de jaren zeventig als geluidstechnicus voor de openbare omroep meewerkte aan hoorspelen.

De film is een ode aan het geluid. "De wereld van het geluid en de geluidsgolven, van de ether, de fantasie die je rond radio krijgt wordt aangewakkerd omdat je het alleen kan beluisteren en niet ziené, zegt Van Passel. "Eigenlijk is de grootste kracht van film ook alles wat je net niet toont, wat je net niet laat horen. De suggestie van de verbeelding en die dynamiek is een beetje hetzelfde."