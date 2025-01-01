Vogelgriep slaat ook in VOC Malderen toe: "Alle hens aan denk"

Na corona lijkt de vogelgriep misschien een kleintje, maar in Vogelopvangcentrum Malderen in Londerzeel is het razend druk. De vogelgriep is heel erg besmettelijk en dus is grote voorzichtigheid geboden.

VOC Malderen krijgt iedere week een tiental zieke vogels binnen. "Natuurlijk is het hier dan alle hens aan denk", zegt Marc Van de Voorde van het vogelopvangcentrum. "De vogels die de symptomen van de vogelgriep hebben die worden geëuthanaseerd. De bedoeling is natuurlijk niet dat we hier een vogel met vogelgriep gaan huisvesten om nadien al onze vogels te laten moeten euthanaseren. Dat kunnen we ons niet permitteren."

Vogelgriep is uiterst besmettelijk. Behalve duiven, eenden en roofvogels kan de ziekte ook naar andere dieren, zoals vossen en honden, overspringen. "Hou je kippen zo veel mogelijk gescheiden van de andere wilden dieren", zegt Van de Voorde. "Meer kan je niet doen. Als je een hond hebt, hou de hond aan de lijn."

Ook voor mensen bestaat er een kans op besmetting, als is de kans eerder klein. "Ik zou dus zeggen als je gaat wandelen en je vindt een dode vogel, niet aanraken, tenzij je handschoenen en een mondmasker op hebt", zegt Marc.

Meest bekeken

Samenleving

Spiegeltent verrijst op Vilvoordse Grote Markt: "Niet alleen het openingsweekend is veelbelovend"

don 4 dec
'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen
Justitie

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen: “Misbruik van vertrouwen”

woe 3 dec
Politiek

Lennik voert taxshift door in meerjarenplanning: "Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten"

don 4 dec
Herman uit Zemst fotografeert toevallige voorbijgangers op straat
Cultuur
Samenleving

Herman uit Zemst fotografeert toevallige voorbijgangers op straat: “Het verhaal is belangrijker dan de foto”

woe 3 dec
Economie

Faillissement Leen Bakker België uitgesproken

don 4 dec

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit

Sinterklaas en Infrabel controleren op spoorlopers in Londerzeel: "Nog te vaak ongevallen en incidenten"

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair
Samenleving

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair: “Eén van de gezelligste activiteiten van het jaar”

zon 30 nov
Samenleving
Politiek

Project KAZ maakt plaats voor Centrumschool in Londerzeel: "Nood is hoog"

woe 26 nov
Onderwijs
Politiek

Virgo Sapiens in Londerzeel staakt tegen regeringsbeleid: “Wees alsjeblief zacht voor leerkrachten"

din 25 nov
Sport

Londerzeel weet weer wat verliezen is. Bocholt wint met 1-3.

zon 23 nov