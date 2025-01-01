Vogelgriep slaat ook in VOC Malderen toe: "Alle hens aan denk"

VOC Malderen krijgt iedere week een tiental zieke vogels binnen. "Natuurlijk is het hier dan alle hens aan denk", zegt Marc Van de Voorde van het vogelopvangcentrum. "De vogels die de symptomen van de vogelgriep hebben die worden geëuthanaseerd. De bedoeling is natuurlijk niet dat we hier een vogel met vogelgriep gaan huisvesten om nadien al onze vogels te laten moeten euthanaseren. Dat kunnen we ons niet permitteren."

Vogelgriep is uiterst besmettelijk. Behalve duiven, eenden en roofvogels kan de ziekte ook naar andere dieren, zoals vossen en honden, overspringen. "Hou je kippen zo veel mogelijk gescheiden van de andere wilden dieren", zegt Van de Voorde. "Meer kan je niet doen. Als je een hond hebt, hou de hond aan de lijn."

Ook voor mensen bestaat er een kans op besmetting, als is de kans eerder klein. "Ik zou dus zeggen als je gaat wandelen en je vindt een dode vogel, niet aanraken, tenzij je handschoenen en een mondmasker op hebt", zegt Marc.