Virgo Sapiens in Londerzeel staakt tegen regeringsbeleid: “Wees alsjeblief zacht voor leerkrachten"

Het is vandaag een lege speelplaats op de lagere school Virgo Sapiens in Londerzeel. Zo’n tiental kinderen worden op school opgevangen, en dat op een totaal van zo’n 400 leerlingen. Het lerarenkorps legt – net zoals in vele andere Vlaamse scholen – vandaag het werk neer uit protest tegen het regeringsbeleid. “We vragen niet meer, maar willen dat de job niet nog onaantrekkelijker wordt gemaakt”, zegt leerkracht Suzanne Maerivoet. “Wees alsjeblief zacht voor de leraren. We willen dat er toch nog eens goed wordt nagedacht over de maatregelen die genomen worden. Leerkrachten zijn belangrijk voor de samenleving.”

Vooral de pensioenshervorming ligt het onderwijspersoneel zwaar op de maag. Volgens de grootste onderwijsbond COC zouden leerkrachten tot 300 euro per maand pensioen verliezen. “Onze leerkrachten moeten langer gaan werken om daarna minder pensioen te hebben”, zegt adjunct-directeur Ivan Van Gucht. “Dat is ook de reden waarom de helft van het personeel hier staakt vandaag. De school is vandaag gesloten, dat betekent dus dat er geen les wordt gegeven.”

Er worden op school wel een tiental kinderen opgevangen door leerkrachten die niet staken. “Ouders moesten zich vooraf inschrijven voor de noodopvang. Wij hebben de kinderen gegroepeerd, elk lesuur worden ze opgevangen door een andere leerkracht. Zij doen activiteiten zoals knutselen en spelletjes met de kinderen”, besluit Ivan Van Gucht.