Vrouw uit Londerzeel was lokvogel voor ontvoering en foltering van crypto-oplichter

De vrouw is gerekruteerd door een Everse restaurantuitbater. De man was het slachtoffer geworden van een crypto-oplichter. “Ik had mijn bankkaart en codes gegeven om te investeren in cryptomunten”, verklaarde de restaurantuitbater tijdens het proces. “Hij heeft mij wekenlang aan het lijntje gehouden, maar uiteindelijk ben ik alles kwijtgeraakt. Mijn rekeningen werden geblokkeerd door de bank en ik kon mijn huur niet meer betalen. Ook een professionele transactie is niet kunnen doorgaan, waardoor ik 40.000 euro ben verloren.”

Daarop nam de man het recht in eigen handen. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde schakelde hij een vriendin in, die op 10 juni van dit jaar op date ging in Brussel met de zelfverklaarde crypto-investeerder. “Op terugweg naar het station werd hij klemgereden en ontvoerd door vier mannen”, aldus de parketmagistraat. “Hij kreeg een pull over zijn hoofd en werd naar een kelder gebracht in een ondergrondse parkeergarage. Daar werd er met een heet strijkijzer over zijn benen en armen gewreven en werd hij gewurgd met elektriciteitskabels. Hij werd zowat een uur lang gefolterd, tot waterboarding toe.”

Het parket tilt zwaar aan de feiten en eist vijf jaar cel met een gedeeltelijk uitstel tegen de vier ontvoerders en drie jaar cel met een gedeeltelijk uitstel tegen de vijfentwintigjarige vrouw uit Londerzeel die het slachtoffer in de val zou hebben gelokt. “Het klopt dat de beklaagden het slachtoffer zijn geworden van oplichting, maar dat is geen rechtvaardiging voor wat er hier gebeurd is. De groepsdynamiek zal hier zeker een rol hebben gespeeld, maar ook dat is geen excuus.”

Het vonnis valt in januari.