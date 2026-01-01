GRUP Groenendaal

Hoeilaarts burgemeester Vandenput niet tevreden met GRUP knooppunt Groenendaal: “Vlaamse regering moet uit ivoren toren komen”

De Vlaamse regering heeft, ondanks protest van het gemeentebestuur van Hoeilaart, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het knooppunt in Groenendaal officieel vastgesteld. Zo komt de start van de omvangrijke werken weer wat dichterbij. Burgemeester Vandenput van Hoeilaart gelooft niet dat die werken de verkeersknoop zullen ontwarren. Hij overweegt om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Vlaanderen wil aan het knooppunt in Groenendaal de twee aansluitingen vervangen door één en dat door de Terhulpensesteenweg te verleggen en via een tunnel onder de spoorlijn naar de Groenendaalsesteenweg te leiden, waarna beide samen aansluiten op de Brusselse Ring. Dat zou de verkeersknoop moeten ontwarren, maar burgemeester Tim Vandenput was en is daar niet van overtuigd. “Als je van zes baanvakken naar vijf baanvakken gaat, ga je 17 procent minder capaciteit hebben. Dat is een achteruitgang voor ons. Ze gebruiken cijfers van 2017. Al enkele jaren vragen wij vanuit de gemeente: gebruik nieuwe cijfers. Vorige week heeft de Werkvennootschap gevraagd om rond de tafel te zitten en zijn ze eindelijk tot het inzicht gekomen: ‘ja, we moeten hier toch wel nieuwe cijfers gaan gebruiken’. Zeker omdat er daar de laatste jaren al veel werken zijn geweest”, aldus Vandenput.

Zo is de Terhulpsesteenweg heraangelegd met een fietssnelweg en kreeg het kruispunt een nieuwe lichtenregeling. Toch is het uitvoeringsplan nu dus toch goedgekeurd.“Ik denk dat ze op Vlaams niveau eens uit hun ivoren toren moeten komen. Ze moeten luisteren naar ons en niet ergens in Brussel iets gaan beslissen dat slecht is voor ons. Ik kan bevestigen dat wij met onze raadsmannen aan het bekijken zijn om een beroep in te stellen tegen deze slechte beslissing, bij de Raad van State”, zegt Vandenput.

