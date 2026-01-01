Groen licht voor groot woonproject op Koldamsite in Hoeilaart: “Maximaal rekening gehouden met de buurt”

De eerste plannen die Straco Real Estate had op de Koldamsite in Hoeilaart dateren al uit 2021. De projectontwikkelaar wilde er 93 appartementen bouwen, iets wat tot hevig protest leidde in de buurt. “Weg met het verstedelijken van het dorp”, klonk het bij de buurt in een optocht eind 2021. In de jaren daarop werden de plannen een paar keer aangepast en uiteindelijk ingetrokken.

In mei van vorig jaar diende de Straco Real Estate een nieuwe vergunning in. “Na grondig de bezorgdheid en bekommernissen van de buurt en de gemeente te hebben bestudeerd, zijn we aan de tekentafel opnieuw van een wit blad vertrokken en er maximaal rekening mee gehouden”, klonk het bij algemeen directeur Stefan Franck. “