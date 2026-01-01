Groen licht voor groot woonproject op Koldamsite in Hoeilaart: “Maximaal rekening gehouden met de buurt”
Projectontwikkelaar Straco Real Estate heeft de vergunning voor de herontwikkeling van de Koldamsite in Hoeilaart op zak. Op de plek komen 7 woningen, 64 appartementen en een dokterspraktijk. De plannen sleepten jarenlang aan door stevig protest van de buurt. “In het nieuwe project hebben we maximaal rekening gehouden met hun bezorgdheden”, klinkt het.
De eerste plannen die Straco Real Estate had op de Koldamsite in Hoeilaart dateren al uit 2021. De projectontwikkelaar wilde er 93 appartementen bouwen, iets wat tot hevig protest leidde in de buurt. “Weg met het verstedelijken van het dorp”, klonk het bij de buurt in een optocht eind 2021. In de jaren daarop werden de plannen een paar keer aangepast en uiteindelijk ingetrokken.
In mei van vorig jaar diende de Straco Real Estate een nieuwe vergunning in. “Na grondig de bezorgdheid en bekommernissen van de buurt en de gemeente te hebben bestudeerd, zijn we aan de tekentafel opnieuw van een wit blad vertrokken en er maximaal rekening mee gehouden”, klonk het bij algemeen directeur Stefan Franck. “
De projectontwikkelaar zet nu een belangrijke stap vooruit, want het heeft een vergunning op zak voor de gewijzijgde plannen. Die bestaan uit de bouw van 7 woningen, 64 appartementen en een dokterspraktijk. “Naast dokters zullen er ook verpleegkundigen, psychologen en diëtisten onder één dak samenwerken”, zegt Franck. “De vestiging beantwoordt de nood aan moderne infrastructuur om beter in te spelen op de zorgnoden in de gemeente.”
Naast extra zorg heeft de regio ook nood aan bijkomende betaalbare woningen, aangezien Hoeilaart zelf de afgelopen 10 jaar groeide van zo’n 10.800 naar 11.600 inwoners. In samenwerking met de lokale huisvestingsmaatschappij Woontrots wordt hierop ingespeeld door betaalbare appartementen te realiseren, dewelke op termijn kunnen opgenomen worden in hun aanbod. “Met deze mix van wonen, open ruimte en zorg heeft dit project een duidelijke maatschappelijke meerwaarde voor de hele omgeving”, aldus nog Stefan Franck, algemeen directeur bij Straco Real Estate.