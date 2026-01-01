Ferm opent kleinschalige dagopvang in Roosdaal: “Wekelijks tot 25 zorgbehoevenden welkom”

Kleinschalige dagopvangcentra zijn een oplossing voor zorgbehoevende mensen die nog graag thuis willen blijven wonen maar nood hebben aan een betekenisvolle dagbesteding in gezelschap en met aangepaste zorg. Tegelijk krijgen hun mantelzorgers wat broodnodige tijd voor zichzelf. “Iedereen met een zorgnood kan bij ons terecht: ouderen, personen met een beperking, personen met een psychische kwetsbaarheid. Er staan vier professionele verzorgenden voor hun klaar”, zegt Marleen Vanhees, directeur van Ferm Thuiszorg.

De dagopvang in Roosdaal kan wekelijks maximaal vijfentwintig personen en acht personen gelijktijdig opvangen. Roosdaal telt 3.435 inwoners boven de 60 jaar, zowat een derde van alle inwoners van de Pajotse gemeente. 558 inwoners zijn ouder dan 80 en 138 inwoners zijn 90 jaar of meer. 218 inwoners zouden kampen met dementie. “Met onze dagopvang halen we ook mensen uit het sociaal isolement. Vooral oudere, minder mobiele zorgbehoevende mensen lopen meer risico op eenzaamheid”, weet Marleen Vanhees.

De dagopvang is goed gelegen. Het gebouw kijkt uit op groen maar ligt toch centraal in het dorp en dichtbij winkels. Dat zorgt voor genoeg leven. “Dat vinden we erg belangrijk. Wij integreren onze kleinschalige dagopvangcentra bewust in de lokale samenleving. Zo kunnen onze zorgvragers mensen blijven ontmoeten en betrokken blijven bij de buurt. Dat draagt bij aan hun gezondheid en welbevinden”, aldus Vanhees.