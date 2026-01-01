Celstraffen voor bende die bijna 90 wagens stal, man uit Roosdaal krijgt vijf jaar

In 2021 rolt de federale gerechtelijke politie van Leuven een internationale dievenbende in en rond Brussel tientallen wagens stal. Ze konden de auto’s - voornamelijk van het merk Citroën, Toyota en Nissan - stelen zonder dat ze de sleutels van de wagen moesten bemachtigen. Eén van de diefstallen leidde naar een man in Evere, die na onderzoek de leider van een internationale dievenbende bleek te zijn. Hij is veroordeeld tot 7 jaar cel en een geldboete van 56.000 euro.

De bende zou in totaal 88 voertuigen gestolen hebben. De wagens werden op verschillende plaatsen gestockeerd voor ze met zeecontainers via de haven van Antwerpen naar Afrika werden verscheept. Een 58-jarige man uit Roosdaal was verantwoordelijk voor de bestelling van die containers. Hij is vandaag door de Leuvense rechtbank veroordeeld tot 5 jaar cel en een boete van 40.000 euro. De andere bendeleden krijgen werkstraffen van 150 uur tot drie jaar cel.