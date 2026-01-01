Boerin Christine De Prins uit Kapelle-op-den-Bos

Ferm trapt Jaar van de Boerin af: "Vrouwelijke landbouwers verdienen elke dag een bos bloemen"

In Kapelle-op-den-Bos, trapte Ferm voor agravrouwen, een afdeling van de vroegere KVLV of Boerinnenbond vandaag het Jaar van de Boerin af. In 2026 wil de Verenigde Naties vrouwelijke landbouwers extra in de kijker zetten, omdat er vaak te weinig aandacht of waardering is voor het werk dat ze doen en de uitdagingen die ze met een gezin combineren. Iedere maand komen er extra evenementen, ook om bijvoorbeeld hun weerbaarheid te versterken.

"Het bedrijf leiden is véél meer dan enkel aardbeien plukken of sla snijden. Er komt een heleboel administratie én organisatie op ons af buiten het fysieke werk dat we moeten doen. We moeten heel veel plannen," steekt landbouwer Christine De Prins van Prinsheerlijk in Kapelle-op-den-Bos van wal. Net zoals andere landbouwers, moet ze heel wat ballen in de lucht houden. Volgens Ferm voor agravrouwen is de maatschappij zich daar niet voldoende bewust van. "Ze zorgen elke dag voor onze voeding, zijn ondernemer én vaak verantwoordelijk voor een gezin. Doe daar nog de regelgeving die niet altijd standvastig is bovenop en je weet: boerinnen verdienen eigenlijk elke dag een grote bos bloemen," zegt voorzitter van Ferm An Vrancken.

Tijd voor een nieuwe bewustwordingscampagne, klinkt het bij Ferm. Elke maand zijn er activiteiten rond ondernemerschap, communicatie en welbevinden. "We hechten er veel belang aan om in alle provincies events te organiseren én om samen te komen," zegt Leen Beke, coördinator Ferm voor agravrouwen. Wie dat wil, kan ook psychologische ondersteuning krijgen. "Op elk evenement maken we een luisterhoek waar boerinnen met ons in gesprek kunnen gaan. We polsen dan ook naar hun noden en luisteren naar hun vragen. Met die informatie kunnen we vervolgens ook in onze organisatie te werk gaan."

Het team rond de nieuwe campagne 'Het Jaar van de Boerin'

