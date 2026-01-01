Ferm trapt Jaar van de Boerin af: "Vrouwelijke landbouwers verdienen elke dag een bos bloemen"

"Het bedrijf leiden is véél meer dan enkel aardbeien plukken of sla snijden. Er komt een heleboel administratie én organisatie op ons af buiten het fysieke werk dat we moeten doen. We moeten heel veel plannen," steekt landbouwer Christine De Prins van Prinsheerlijk in Kapelle-op-den-Bos van wal. Net zoals andere landbouwers, moet ze heel wat ballen in de lucht houden. Volgens Ferm voor agravrouwen is de maatschappij zich daar niet voldoende bewust van. "Ze zorgen elke dag voor onze voeding, zijn ondernemer én vaak verantwoordelijk voor een gezin. Doe daar nog de regelgeving die niet altijd standvastig is bovenop en je weet: boerinnen verdienen eigenlijk elke dag een grote bos bloemen," zegt voorzitter van Ferm An Vrancken.

Tijd voor een nieuwe bewustwordingscampagne, klinkt het bij Ferm. Elke maand zijn er activiteiten rond ondernemerschap, communicatie en welbevinden. "We hechten er veel belang aan om in alle provincies events te organiseren én om samen te komen," zegt Leen Beke, coördinator Ferm voor agravrouwen. Wie dat wil, kan ook psychologische ondersteuning krijgen. "Op elk evenement maken we een luisterhoek waar boerinnen met ons in gesprek kunnen gaan. We polsen dan ook naar hun noden en luisteren naar hun vragen. Met die informatie kunnen we vervolgens ook in onze organisatie te werk gaan."