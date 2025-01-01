Kapelle-op-den-Bos pakt begraafplaatsen aan: "Stilteparken met meer groen en troostplekken”

Transformatie naar groene stilteparken

Op de drie begraafplaatsen bracht de gemeente bijna driehonderd aanplakkingen aan. "Die graven gaan we gefaseerd ontgraven", zegt schepen van Begraafplaatsen Dirk Hermans. "Eerst verwijderen we de graven waarvan de concessie al enkele jaren is verlopen en niet is verlengd, dan is het de bedoeling is om na die ontgravingen al onze begraafplaatsen de komende jaren van grauwe plekken te transformeren tot stilteparken met meer groen en planten, troostplekken, nieuwe strooi- en sterrenweides."

Nabestaanden krijgen alsnog tot 1 januari 2027 tijd om concessies te laten verlengen, sust Hermans. "Bovendien zal er op de drie begraafplaatsen een nieuwe troostmuur komen waarop de namen van de ontgraven overledenen worden geschreven.”

Nieuw reglement

De gemeente werkt bovendien aan een nieuw reglement, waarin ook de mogelijkheid om oude graven te hergebruiken wordt opgenomen. "Het hergebruik van historische graven houdt in dat waardevolle, vaak oude grafmonumenten beschikbaar worden gesteld wat het erfgoed beschermt tegen sloop”, zegt Hermans. “Dit gebeurt via een overeenkomst, waarbij iemand het graf ‘in bruikleen’ neemt, het onderhoud en de restauratie op zich neemt, en er vervolgens zelf in kan worden begraven. We bekijken momenteel volop wat hier de mogelijkheden zijn."

Timing

De ingroening is op heel wat begraafplaatsen al begonnen. In februari en maart 2026 organiseert de gemeente infosessies om de inwoners op de hoogte te stellen.