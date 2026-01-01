Filip strijdt tegen agressieve hersentumor

Wereldkankerdag: Filip uit Asse strijdt tegen agressieve hersentumor, zoon Niels doet onderzoek naar behandeling

Het is vandaag Wereldkankerdag. Naar schatting leven 15.300 Belgen met een hersentumor, één van hen is Filip Van Winnendael uit Asse. Tot drie keer toe herviel hij van glioblastooom, de meest agressieve vorm van een hersentumor. Zijn zoon Niels doet onderzoek naar de behandeling van de tumor.

Het leven van Filip verandert helemaal als in 2021 zijn zicht aan de rechterkant vermindert. Hij belandt in het UZ Brussel. “Ik was volledig in shock. Toen ze de tumor ontdekten, zaten we in volle corona-tijd. Ik zat tussen de corona-patiënten”, vertelt Filip die door de coronamaatregelen geen bezoek mocht krijgen. “Het verste dat we konden geraken in het ziekenhuis was de inkomhal om zijn vuile kleren op te halen en zijn propere kleren af te geven”, zegt Niels, de zoon van Filip.

Bij de eerste operatie nemen chirurgen de tumor weg, toch komt een deeltje terug. Filip gaat een tweede keer onder het mes. Alles lijkt onder controle, tot Filip voor de derde keer hervalt en er opnieuw een operatie volgt. Momenteel is de situatie van Filip stabiel. Elke maand gaat hij op controle om te zien of de tumor terugkomt. “Het is een beetje raar om te zeggen, maar je wordt dat gewoon. Ik blijf niet bij de pakken zitten, ik ga werken, ik ga sporten, ik ga eten, ik doe alles. Ik pluk de dag”, zegt Filip.

Ook het leven van het gezin is door de ziekte veranderd. Filips zoon Niels studeerde biomedische wetenschappen en doet nu in zijn doctoraat onderzoek naar een behandeling voor glioblastoom, de tumor van zijn vader. “Ik wil niet dat andere mensen moeten meemaken wat wij als familie meemaken. Misschien kan ik een klein steentje verleggen in heel het onderzoek?”, zegt Niels. “Intussen leer ik uit zijn studie, leer ik hoe ver ze staan in het onderzoek, dat geeft mij veel hoop”, zegt Filip.

