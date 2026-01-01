Een treinreiziger met een beperkte mobiliteit krijgt assistentie bij het instappen
© NMBS

NMBS breidt stations met assistentie uit: "Mobiele teams en treinbegeleider"

Voor het tweede jaar op rij breidt de NMBS het aantal stations waar reizigers met beperkte mobiliteit hulp kunnen vragen uit. Onder meer in Dilbeek, Hoeilaart, Mollem bij Asse en Zaventem kunnen reizigers sinds eind vorig jaar assistentie aanvragen.

Sinds eind vorig jaar kunnen treinreizigers met beperkte mobiliteit assistentie bij het in- en uitstappen van de trein inroepen. Al voor het tweede jaar op rij breidt de NMBS de capaciteit uit. Assistentie kan in 174 stations worden aangevraagd, waaronder sinds kort ook Dilbeek, Mollem, Hoeilaart en Zaventem.

"De assistentie in deze stations wordt enerzijds uitgevoerd door mobiele teams die reizigers met een beperkte mobiliteit begeleiden in het station", zegt Dimitri Temmerman van NMBS. "Anderzijds kunnen onder meer rolstoelgebruikers rekenen op de hulp van de treinbegeleider, wanneer de trein is uitgerust met een oprijplaat."

