NMBS breidt stations met assistentie uit: "Mobiele teams en treinbegeleider"

Sinds eind vorig jaar kunnen treinreizigers met beperkte mobiliteit assistentie bij het in- en uitstappen van de trein inroepen. Al voor het tweede jaar op rij breidt de NMBS de capaciteit uit. Assistentie kan in 174 stations worden aangevraagd, waaronder sinds kort ook Dilbeek, Mollem, Hoeilaart en Zaventem.

"De assistentie in deze stations wordt enerzijds uitgevoerd door mobiele teams die reizigers met een beperkte mobiliteit begeleiden in het station", zegt Dimitri Temmerman van NMBS. "Anderzijds kunnen onder meer rolstoelgebruikers rekenen op de hulp van de treinbegeleider, wanneer de trein is uitgerust met een oprijplaat."