Zavo school in Zaventem

Basisschool Zavo opnieuw warm na anderhalve week zonder verwarming

Al anderhalve week zitten de leerlingen van basisschool Zavo in Zaventem zonder verwarming. De wisselstukken voor de defecte verwarmingsketel laten op zich wachten, waardoor de directie naar andere oplossingen moet zoeken. Ondertussen is de ketel hersteld.

Sinds 10 januari zitten de leerlingen van basisschool Zavo in de kou omdat de verwarmingsketel de geest heeft gegeven. Het probleem is dat één wisselstuk op zich laat wachten, zegt directeur Harpert Smit.

Daarom moet de directie op zoek naar tijdelijke oplossingen. Elektrische verwarmingselementen zouden het elektriciteitsnet te veel belasten, dus trekken sommige klassen naar de lokalen van het middelbaar onderwijs. Vorige week heeft de directie de leerlingen opgewarmd met chocolademelk en gelukkig is het deze week Soepweek.

Ondertussen is de ketel hersteld. De school heeft wel al laten weten dat er op termijn een nieuwe verwarmingsketel moet komen om situaties zoals deze te vermijden.

Meest bekeken

Bij een controleactie aan het station in Vilvoorde werden negen personen betrapt op drugsbezit.
Justitie

Nieuwe actie aan station in Vilvoorde: “Negen personen betrapt met drugs en twee met verboden wapen”

din 20 jan
Diegem is opgeschrikt door een dubbele brandstichting
Justitie

Diegem opgeschrikt door dubbele brandstichting: “Ik hoorde eerst iets dat op vuurwerk leek”

woe 21 jan
Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

zat 17 jan
Vrouw aan de kassa bij Colruyt Halle
Economie

Colruyt gaat winkels half uur vroeger openen

maa 19 jan
Zavo school in Zaventem
Jeugd
Onderwijs

Basisschool Zavo opnieuw warm na anderhalve week zonder verwarming

Meer nieuws uit de regio

Brussels Airport innoveert in de farmalogistiek
Mobiliteit
Economie

Brussels Airport pioniert in farmalogistiek: "Tijdkritische en temperatuurgevoelige medische behandelingen"

maa 19 jan
De boeren zetten een filterblokkade op aan Brucargo
Politiek
Mobiliteit
Economie

Boerenprotest op til aan Brucargo en rond luchthaven in Zaventem

don 15 jan
Flixbus neemt luchthavenshuttle Flibco over
Mobiliteit

Flixbus neemt luchthavenshuttle Flibco over

din 13 jan
Boze boeren blokkeren de cargozone van Brussels Airport
Economie

Boeren blokkeren Brucargo, actie zonder impact

din 13 jan
Een stapel dossiers ligt op het bureau in een rechtszaal
Justitie

Drugssmokkelaars kennen straf voor drieste smokkelactie

maa 12 jan