Basisschool Zavo opnieuw warm na anderhalve week zonder verwarming

Sinds 10 januari zitten de leerlingen van basisschool Zavo in de kou omdat de verwarmingsketel de geest heeft gegeven. Het probleem is dat één wisselstuk op zich laat wachten, zegt directeur Harpert Smit.

Daarom moet de directie op zoek naar tijdelijke oplossingen. Elektrische verwarmingselementen zouden het elektriciteitsnet te veel belasten, dus trekken sommige klassen naar de lokalen van het middelbaar onderwijs. Vorige week heeft de directie de leerlingen opgewarmd met chocolademelk en gelukkig is het deze week Soepweek.

Ondertussen is de ketel hersteld. De school heeft wel al laten weten dat er op termijn een nieuwe verwarmingsketel moet komen om situaties zoals deze te vermijden.