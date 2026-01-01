Flixbus neemt luchthavenshuttle Flibco over

Flix, het moederbedrijf van Flixbus, kondigt de overname van Fibco aan in een persbericht. “We hebben doorheen de jaren geleerd dat mensen op een betrouwbare en betaalbare manier van en naar luchthavens willen rijden. Flibco heeft in dat deel van de markt een sterke positie opgebouwd, die we verder kunnen versterken door ze op te nemen in ons netwerk”, zegt André Schwämmlein van Flix.

Flibco rijdt sinds 2022 van en naar de luchthaven in Zaventem. Er zijn onder meer verbindingen met Antwerpen, Breda, Bergen, Aarlen en de luchthaven in Charleroi. “Reizigers zullen hun tickets blijven boeken via het platform van Flibco, maar die routes zullen ook beschikbaar worden op het platform van Flix”, klinkt het.