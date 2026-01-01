BK veldrijden in Dilbeek: “Het Bodegems Kampioenschap staat open voor iedereen!”

Het begon allemaal met veldrijder Frans Vanden Driessche die als 22-jarige overschakelde van het veldlopen naar het veldrijden. In 1974 werd de supportersclub 'De Modderslikkers' opgericht om Frans financieel te steunen en hem aan te moedigen tijdens zijn eerste cyclocrosswedstrijden. Vijftig jaar geleden, in 1976, werd de supportersclub ook een wielerclub die uitpakte met een veldrit in Sint-Martens-Bodegem.

Na vier wedstrijden voor liefhebbers werden in 1980 voor het eerst de profs aan het werk gezet. Vijfvoudig wereldkampioen Bertje Vermeire werd de eerste winnaar bij de beroepsveldrijders. De kampioenschappen van Brabant van 1982 en 1983 waren de opstap voor wedstrijden met internationale uitstaling. Over de finale van de Nationale Veldrittrofee in 1985 werd in Sportweekend op de toenmalige BRT een reportage uitgezonden.

Roger De Vlaeminck, wereldkampioen veldrijden in 1975, maakte in de Wijmenier zijn comeback in 1986. Jaren aan een stuk kwamen de Belgische en wereldkampioenen bij de junioren, beloften en beroepsrenners aan de start van de Nashua Cyclocross Trophee in de gouden jaren tachtig. Danny De Bie, Roland Liboton, Albert Zweifel, Radomir Simuneck, Richard Groenendaal, Erwin Vervecken en Marc Janssen toonden hun regenboogtrui in Bodegem.

De laatste internationale veldrit werd in 1992 gewonnen door Geert De Vlaeminck, zoon van zevenvoudig wereldkampioen veldrijden Eric De Vlaeminck.

Doorstart

Na de glorieperiode hield het veldrijden niet op te bestaan in Sint-Martens-Bodegem. Tom Verhasselt en zijn medewerkers organiseren ieder jaar het Bodegems Kampioenschap veldrijden. Dat is een veldrit voor renners en wielertoeristen op de dag van het officiële Belgisch kampioenschap veldrijden, dit jaar in Beringen.

Vandaag wordt voor de vijftigste keer op een rij de veldrit georganiseerd in de Bodegemse klei van hoeve Zelderloo. Iedereen met een fiets, MTB, cross- of damesfiets en een helm krijgt een rugnummer en kan het beste van zichzelf geven.