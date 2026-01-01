Dilbeek maakt zich klaar voor vijf grote werven: "Openbare ruimte toekomstbestending maken"

“2026 wordt een jaar waarin Dilbeek volop investeert in veiligheid, duurzaamheid en leefkwaliteit,” zegt schepen van Openbare Ruimte Véronique De Buyst, “De werken brengen tijdelijk hinder met zich mee, maar we moeten het eindresultaat voor ogen houden: een toekomstgericht Dilbeek waar iedereen zich vlot, veilig en prettig kan verplaatsen en verblijven. Elk van de vijf geplande projecten draagt hiertoe bij.”

1. d'Arconatistraat

De d'Arconatistraa moet een veiligere schoolomgeving worden. Daarom beginnen deze maand werken voor de aanleg van een tweerichtingsfietspad. Fietsers zullen er gescheiden worden van het drukke verkeer. Tegen volgend schooljaar moet de aanleg voltooid zijn.

2. Bosstraat

Het veld in de Bosstraat in Groot-Bijgaarden moet een ontmoetingsplek worden. Dit jaar worden daarvoor de laatste stappen gezet: zo worden er speeltoestellen ingeplant. Tegen de zomer moet de groene zone open zijn voor omwonenden en de nabijgelegen school.

3. Jachthofweg–Snikbergwijk

De Snikbergwijk krijgt haar langverwachte transformatie. Maar liefst zeven straten worden volledig heraangelegd met een moderne, gescheiden riolering. Er wordt in dit project veel aandacht besteed aan groen en waterbeheer. De werken zijn eind 2025 al gestart en gaan in 2026 gefaseerd verder. "Bewoners krijgen na afloop van de werken straten die tientallen jaren mee kunnen, een geoptimaliseerde afwatering en een fijne leefomgeving," klinkt het bij de gemeente.

4. Wolsemwijk

Ook de Wolsemwijk wordt dit jaar vernieuwd. De werken aan het noordelijke gedeelte (de eerste fase) lopen tot voor de zomer. De wijk wordt heringericht met groene zones, wadi's voor wateropvang en nieuwe parkeeroplossingen. "Het resultaat wordt een rustige, leefbare buurt waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen en waar het aangenaam wonen is voor jong en oud," stelt Dilbeek.

5. Moeremanslaan–Berchemstraat

Ook in het centrum van Dilbeek staan werken op de planning. De Berchemstraat, H. Moeremanslaan en Oudstrijdersstraat worden volledig vernieuwd. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd dat regen- en afvalwater apart afvoert. De ruimte moet ook veiliger, groener en overzichtelijker worden, met nieuwe voetpaden en extra aandacht voor fietsers en voetgangers. In de Oudstrijdersstraat en H. Moeremanslaan wordt eenrichtingsverkeer ingesteld om plaats te maken voor zowel groen als parkeren.