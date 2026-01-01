Uitbreiding werken Viaduct naar Buitenring uitgesteld door sneeuw

De werken aan het Viaduct van Vilvoorde zijn intussen twee jaar bezig. Vanaf morgen zou ook de Buitenring aangepakt worden. Dat begint met het afschrapen van het wegdek op de pechstrook, om vervolgens een hangstelling te kunnen plaatsen. Het verkeer moet daarvoor over drie versmalde rijstroken. Die maatregel wordt nu tot nader order uitgesteld, omdat er geen wegmarkeringen kunnen worden aangebracht.

