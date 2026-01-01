Uitbreiding werken Viaduct naar Buitenring uitgesteld door sneeuw
Door de sneeuwval van dit weekend en vandaag wordt de nieuwe fase van de werken op het Viaduct van Vilvoorde tot nader order uitgesteld. Normaal gezien zou De Werkvennootschap vandaag wegmarkeringen laten aanbrengen op de Buitenring en zou het verkeer er vanaf morgen over versmalde rijstroken en aan een snelheidsbeperking van 50 km/uur moeten. Maar door de sneeuw en het strooizout kunnen de wegmarkeringen niet worden aangebracht.
De werken aan het Viaduct van Vilvoorde zijn intussen twee jaar bezig. Vanaf morgen zou ook de Buitenring aangepakt worden. Dat begint met het afschrapen van het wegdek op de pechstrook, om vervolgens een hangstelling te kunnen plaatsen. Het verkeer moet daarvoor over drie versmalde rijstroken. Die maatregel wordt nu tot nader order uitgesteld, omdat er geen wegmarkeringen kunnen worden aangebracht.
Bekijk hier het verhaal over de uitbreiding van de werken aan het Viaduct van Vilvoorde naar de Buitenring rond Brussel.