Ruim 300 extra kinderopvangplaatsen in Vlaamse Rand: “Stap per stap achterstand wegwerken”

In de Vlaamse Rand steeg de voorbije tien jaar het aantal kinderen met 3 procent, terwijl het aantal opvangplaatsen afnam. En dat bovenop de historische achterstand op het vlak van kinderopvang en zorginvesteringen in de regio. Zo zijn er in de Zorgregio Halle-Vilvoorde gemiddeld 36 plaatsen per 100 kinderen: 20 procent minder dan elders in Vlaanderen. Om de inhaalbeweging te maken maakt Vlaanderen 200.000 euro vrij voor 310 extra opvangplaatsen in 12 gemeenten in de Vlaamse Rand. Zo krijgen Dilbeek, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw elk een dertigtal plaatsen bij. Verder krijgen ook Grimbergen, Asse, Beersel, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Zaventem extra plaatsen.

“Momenteel zijn er 252 van de beschikbare plaatsen al toegekend. In het voorjaar van 2026 zullen de overige plaatsen ook nog aangeboden worden. Ouders bij ons in de Vlaamse Rand beginnen nu al meteen na een positieve zwangerschapstest koortsachtig te zoeken naar een plekje in de kinderopvang, en het lukt helaas niet altijd”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Deze investering is een hefboom om die extra plaatsen in onze streek ook echt waar te maken. Zo geven we gezinnen in de extra ademruimte. We koppelen daar ook duidelijke taalvoorwaarden aan: Nederlands is de sleutel tot kansen, en dat begint al bij de allereerste opvangmomenten in een Vlaamse crèche.”