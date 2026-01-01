Ruim 300 extra kinderopvangplaatsen in Vlaamse Rand: “Stap per stap achterstand wegwerken”

Vlaanderen investeert via het Vlaamse Randfonds 200.000 euro in ruim 300 extra kinderopvangplaatsen in de Vlaamse Rand. De middelen gaan naar Vlabinvest, dat zelf 500.000 euro vrijmaakt om nieuwe kinderopvangen te realiseren. “We moeten de historische achterstand in de regio stap voor stap wegwerken”, zegt Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts.

In de Vlaamse Rand steeg de voorbije tien jaar het aantal kinderen met 3 procent, terwijl het aantal opvangplaatsen afnam. En dat bovenop de historische achterstand op het vlak van kinderopvang en zorginvesteringen in de regio. Zo zijn er in de Zorgregio Halle-Vilvoorde gemiddeld 36 plaatsen per 100 kinderen: 20 procent minder dan elders in Vlaanderen. Om de inhaalbeweging te maken maakt Vlaanderen 200.000 euro vrij voor 310 extra opvangplaatsen in 12 gemeenten in de Vlaamse Rand. Zo krijgen Dilbeek, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw elk een dertigtal plaatsen bij. Verder krijgen ook Grimbergen, Asse, Beersel, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Zaventem extra plaatsen.

“Momenteel zijn er 252 van de beschikbare plaatsen al toegekend. In het voorjaar van 2026 zullen de overige plaatsen ook nog aangeboden worden. Ouders bij ons in de Vlaamse Rand beginnen nu al meteen na een positieve zwangerschapstest koortsachtig te zoeken naar een plekje in de kinderopvang, en het lukt helaas niet altijd”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Deze investering is een hefboom om die extra plaatsen in onze streek ook echt waar te maken. Zo geven we gezinnen in de extra ademruimte. We koppelen daar ook duidelijke taalvoorwaarden aan: Nederlands is de sleutel tot kansen, en dat begint al bij de allereerste opvangmomenten in een Vlaamse crèche.”

- Ben Weyts, Vlaams minister van Vlaamse Rand

De Vlaamse middelen gaan naar Vlabinvest, dat zelf ook 500.000 euro voorziet. Daarbovenop komt er een turbo op de investeringen. “Per dossier wordt vanuit het Vlaamse Randfonds een verdubbeling van de investering van Vlabinvest voorzien, die kan oplopen tot 21 procent van de totale infrastructuurkost”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Dat is cruciaal omwille van de hoge vastgoedprijzen in de Vlaamse Rand. Met gebundelde kracht zetten we een belangrijke stap om de historische zorgachterstand weg te werken. Bij deze doe ik dan ook een oproep aan de initiatiefnemers die bijkomende plaatsen toegewezen krijgen om zich aan te melden bij Vlabinvest voor financiering.”

