Vandaag start koopjesperiode: “Koudeprik brengt positiviteit bij modehandelaars”

In vergelijking met hetzelfde seizoen in 2024 hebben zelfstandige modewinkels dit najaar gemiddeld genomen vier procent minder verkocht. Dat blijkt uit de bevraging van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandig modedetailhandel, en ondernemersorganisatie Unizo. “Door de vroege start van de herfst startte de verkoop van het winterseizoen sterk in september. Dat bleek echter van korte duur want door de zeer zachte temperaturen in oktober, november en zelfs tot midden december, stelde de consument zijn aankoop van winterse items uit”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.

De afgelopen weekends zagen modehandelaars wel een pak volk in de winkelstraten, maar heel wat mensen zochten eerder de gezelligheid op en kochten opvallend bewust. “We merken steeds meer dat consumenten vooral kopen wanneer ze iets nodig hebben en minder impulsaankopen doen”, gaat Delanghe verder. “Het uitblijven van koud winterweer zorgde er op die manier voor dat de echte winteritems zoals jassen en laarzen in de rekken bleven liggen. Bovendien merken we dit jaar dat consumenten opvallend minder besteed hebben aan cadeauartikelen bij de zelfstandige winkels, wat zich liet voelen in de verkoop voor de Kerstdagen.”

De koudeprik brengt nieuwe hoop voor de modehandelaars. De overgrote meerderheid van de handelaars denkt evenveel of beter te verkopen dan in januari 2024. “De handelaars voelen dat de consument zin heeft om te soldenshoppen met dit koude winterweer en maken zich sterk dat ze met een mooi kwalitatief aanbod nog heel wat koopjesjagers aan zullen kunnen trekken”, besluit Delanghe.