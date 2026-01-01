Het appartement is onbewoonbaar na een hevige brand

Appartement onbewoonbaar na hevige brand: "Alle bewoners waren tijdig buiten"

In de Galgstraat in Sint-Pieters-Leeuw heeft vrijdagavond een zware appartementsbrand gewoed. Niemand raakte gewond maar het pand is onbewoonbaar.

De hulpdiensten kregen rond 18 uur meerdere noodoproepen binnen. “Bij onze aankomst was er sprake van intense rookontwikkeling op de tweede verdieping”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van brandweerzone Vlaams-Brabant West. “We hebben onmiddellijk opgeschaald om snel en veilig te kunnen ingrijpen.”

De brandweer zette twee autopompen in. “Terwijl een eerste ploeg via een binnenaanval de brand bestreed, voerde een tweede ploeg een grondige zoekactie naar mogelijke slachtoffers uit op de andere verdiepingen van het appartementsgebouw. “

Die voorzorgsmaatregel bleek uiteindelijk niet nodig. Iedereen was tijdig buiten geraakt en niemand raakte gewond. De schade is wel aanzienlijk. Het betrokken appartement raakte zwaar beschadigd door rook en vuur en werd onbewoonbaar verklaard.

De brand is in de slaapkamer ontstaan maar de precieze oorzaak is voorlopig onbekend.

