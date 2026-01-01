Massaal in het nieuwe jaar naar de fitness om de 'krokettenschaamte' eraf te sporten

Extra sportieve doelen stellen in de hoop dat er een paar kilo's verdwijnen. 't Is een typisch fenomeen na de feestdagen. Dat beaamt ook Dennis, fitnesscoach bij Studio Q in Sint-Pieters-Leeuw. "Er is de zogenaamde krokettenschaamte, er zijn de glaasjes cava die gedronken zijn. Veel mensen willen die meteen na de feestdagen eraf sporten."

Daarbij is een goeie voorbereiding én volhouden cruciaal. Dennis volgt zijn klanten dan ook goed op en begint met een intakegesprek. "Daarbij doen we ook altijd een bodyscan zodat we kunnen kijken naar de lichaamssamenstelling, jet vetpercentage en de spiermassa. In hoofdzaak kiezen we dan twee keer per week voor de mylon, een work-out van 35 minuten die kracht en cardio combineert. Vervolgens volgen we alle evoluties goed op. Belangrijk is dat iedereen op zijn eigen niveau sport, alleen zo vermijd je blessures en houd je je eigen goede voornemens vol."