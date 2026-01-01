Sinds half december werkt Janique aan haar goede voornemens in de fitness

Massaal in het nieuwe jaar naar de fitness om de 'krokettenschaamte' eraf te sporten

Na de feestdagen moeten er wat vaak kerstkilo's af en zien fitnesscentra het aantal passanten toenemen. Maar hoe houd je het goede voornemen om meer te sporten vol en hoe voorkom je blessures? Wij vroegen het bij Studio Q in Sint-Pieters-Leeuw.

Extra sportieve doelen stellen in de hoop dat er een paar kilo's verdwijnen. 't Is een typisch fenomeen na de feestdagen. Dat beaamt ook Dennis, fitnesscoach bij Studio Q in Sint-Pieters-Leeuw. "Er is de zogenaamde krokettenschaamte, er zijn de glaasjes cava die gedronken zijn. Veel mensen willen die meteen na de feestdagen eraf sporten."

Daarbij is een goeie voorbereiding én volhouden cruciaal. Dennis volgt zijn klanten dan ook goed op en begint met een intakegesprek. "Daarbij doen we ook altijd een bodyscan zodat we kunnen kijken naar de lichaamssamenstelling, jet vetpercentage en de spiermassa. In hoofdzaak kiezen we dan twee keer per week voor de mylon, een work-out van 35 minuten die kracht en cardio combineert. Vervolgens volgen we alle evoluties goed op. Belangrijk is dat iedereen op zijn eigen niveau sport, alleen zo vermijd je blessures en houd je je eigen goede voornemens vol."

Meest bekeken

Baby Juliette werd geboren op 31 december 2025 en is het eerste kindje van de trotste ouders Gregory en Mathilde
Samenleving

AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

Een bus van De Lijn en een personenwagen botsen op elkaar aan de Woluwelaan in Diegem
Mobiliteit

Bus De Lijn en voertuig botsen: bestuurster (21) bevrijd door brandweer

Het appartement is onbewoonbaar na een hevige brand
Samenleving

Appartement onbewoonbaar na hevige brand: "Alle bewoners waren tijdig buiten"

schepen David De Valck en Eddy D'haese bij een cashpunt van Batopin
Economie
Samenleving

Merchtem stelt Batopin in gebreke: "Al maatregelen genomen en onderzoek loopt nog"

vrij 2 jan
Cultuur

Ring-reizigers vieren Nieuwjaar met concert Günther Neefs op de Donau

Meer nieuws uit de regio

Het appartement is onbewoonbaar na een hevige brand
Samenleving

Appartement onbewoonbaar na hevige brand: "Alle bewoners waren tijdig buiten"

Korpschef van de zone VIMA Erik Bassleer
Samenleving

Rustige oudejaarsnacht voor onze politiezones, maar agenten wel beschoten met vuurwerk

vrij 2 jan
Het bushokje van de halte Europalaan is aan diggelen geslagen
Justitie
Samenleving

Aantal vernielde bushokjes in Zennevallei loopt op tot 18: "Daders zullen opdraaien voor de kosten"

zat 27 dec
De kruin van een boom
Groen
Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand wordt nog groener: 1,2 miljoen euro voor 7 projecten

vrij 26 dec
Op deze plek vlakbij het kanaal in Ruisbroek zou een windmolen komen. "Te groot en te dicht bij woningen," stellen Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek
UPDATE
Wonen

Leeuw en Drogenbos verzetten zich tegen bouw windmolen vlakbij woonwijk Ruisbroek

din 23 dec