De uitrit van de parking van de Lidl aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
© Google Maps

13 gevaarlijke manoeuvres aan parking supermarkt Bergensesteenweg in 2 uur tijd

De politie Zennevallei voerde gisterennnamiddag een controle uit op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Naar aanleiding van klachten over gevaarlijke manoeuvres bij het verlaten van de parking van het warenhuis Lidl, vatte de politie er tussen 13 en 15 uur post voor een gerichte controle. Bij het verlaten van de parking zijn bestuurders er verplicht om rechts af te slaan op de Bergensesteenweg. Wie dat niet doet, overschrijdt een volle witte lijn, wat een overtreding van de derde graad is en een boete van 184,42 euro oplevert.

De twee uur durende politiecontrole leverde 13 vaststellingen van het overschrijden van een volle witte lijn op. Zij werden meteen geconfronteerd met hun overtreding en de uitgeschreven boete. Daarnaast werden 3 bestuurders betrapt op het gebruik van hun gsm achter het stuur. Hun rijbewijs werd ingetrokken. Er werd ook een geseind voertuig aangetroffen.

De politie Zennevallei benadrukt dat verkeersregels er zijn om de veiligheid te garanderen. "Bestuurders die de voorschriften negeren, brengen zichzelf en anderen in gevaar. Wij blijven inzetten op gerichte controles om deze overtredingen aan te pakken. Ook op andere gekende locaties in de zone," klinkt het.

Meest bekeken

De uitrit van de parking van de Lidl aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
Mobiliteit
Justitie

13 gevaarlijke manoeuvres aan parking supermarkt Bergensesteenweg in 2 uur tijd

din 23 dec
Gedeputeerde voor Vlaams karakter Gunther Coppens en HR-verantwoordelijke van Albert Heijn Stephanie De Ceulaer
Vlaamse Rand
Vlaams-Brabant
Samenleving

Meer dan helft van de gemeenten krijgt klachten van inwoners rond taalgebruik in handelszaken: "Blijven inzetten op het Nederlands"

Op deze plek vlakbij het kanaal in Ruisbroek zou een windmolen komen. "Te groot en te dicht bij woningen," stellen Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek
Wonen

Leeuw en Drogenbos verzetten zich tegen bouw windmolen vlakbij woonwijk Ruisbroek

din 23 dec
Maxine uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen
Sport

15-jarige Maxine Van den Steen uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen: “Alle verwachtingen overtroffen”

maa 22 dec
Zwartrijden wordt zwaarder bestraft vanaf 1 januari
Mobiliteit

De Lijn gaat zwartrijden zwaarder bestraffen: “Minimumboete voortaan 127 euro”

maa 22 dec

Meer nieuws uit de regio

Op deze plek vlakbij het kanaal in Ruisbroek zou een windmolen komen. "Te groot en te dicht bij woningen," stellen Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek
Wonen

Leeuw en Drogenbos verzetten zich tegen bouw windmolen vlakbij woonwijk Ruisbroek

Werken aan buitenomgeving gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw zijn klaar
Samenleving

Werken aan buitenomgeving gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw zijn klaar: “Veiliger en groener”

maa 22 dec
Kinderen ontdekken de inhoud van de taalrugzakken
Vlaamse Rand
Jeugd
Onderwijs

Kinderen uit de Vlaamse Rand krijgen taalrugzak mee tijdens de kerstvakantie: "Taalbegrip en spreekdurf versterken"

zat 20 dec
Natuurpark in Sint-Pieters-Leeuw komt tot leven
Groen

Natuurpark in Sint-Pieters-Leeuw komt tot leven: “Groene long voor dichtbevolkte woonwijk”

zat 13 dec
Samenleving

9 op de 10 Vlaamse gemeenten heeft sterrenregister: “Ook de laatste lokale besturen overtuigen”

vrij 12 dec