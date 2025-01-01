13 gevaarlijke manoeuvres aan parking supermarkt Bergensesteenweg in 2 uur tijd
De politie Zennevallei voerde gisterennnamiddag een controle uit op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Naar aanleiding van klachten over gevaarlijke manoeuvres bij het verlaten van de parking van het warenhuis Lidl, vatte de politie er tussen 13 en 15 uur post voor een gerichte controle. Bij het verlaten van de parking zijn bestuurders er verplicht om rechts af te slaan op de Bergensesteenweg. Wie dat niet doet, overschrijdt een volle witte lijn, wat een overtreding van de derde graad is en een boete van 184,42 euro oplevert.
De twee uur durende politiecontrole leverde 13 vaststellingen van het overschrijden van een volle witte lijn op. Zij werden meteen geconfronteerd met hun overtreding en de uitgeschreven boete. Daarnaast werden 3 bestuurders betrapt op het gebruik van hun gsm achter het stuur. Hun rijbewijs werd ingetrokken. Er werd ook een geseind voertuig aangetroffen.
De politie Zennevallei benadrukt dat verkeersregels er zijn om de veiligheid te garanderen. "Bestuurders die de voorschriften negeren, brengen zichzelf en anderen in gevaar. Wij blijven inzetten op gerichte controles om deze overtredingen aan te pakken. Ook op andere gekende locaties in de zone," klinkt het.