Brandweer vist auto uit het kanaal Brussel-Charleroi in Ruisbroek

Ter hoogte van de J.B. Rampelbergstraat in Ruisbroek, bij Sint-Pieters-Leeuw, heeft de brandweer vandaag een auto uit het kanaal Brussel-Charleroi gevist. Volgens Joost Van Liefferinge van politiezone Zennevallei is de auto gedumpt. "De ramen waren naar beneden en de koffer stond open om het voertuig zo snel mogelijk te laten zinken", zegt Van Liefferinge. "Vermoedelijk is de auto gestolen.

Toch heeft een duikteam van brandweerzone Vlaams-Brabant West naar slachtoffers gezocht, waardoor de scheepvaart op het kanaal een tijdlang is stilgelegd. De zoektocht was vruchteloos, maar de politie is met een onderzoek gestart.