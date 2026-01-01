Godwin Tshimanga in een shirt van Brussels Basketball

Godwin Tshimanga staat aan de top van het Belgische basketbal

In de hoogste afdeling van het basketbal, de BNXT League, won Godwin Tshimanga vandaag met zijn club Brussels Basketball van de Leuven Bears. Een vroeg verjaardagscadeau voor de Leeuwse profbasketballer die op 25 januari zijn vijfentwintigste verjaardag viert. Tshimanga kan terugkijken op een deugddoend 2025.

Godwin Tshimanga speelt momenteel zijn derde jaar als prof. Eén van de mooiste momenten was afgelopen zomer toen Tshimanga met de Red Lions naar het EK basketbal mocht gaan. "Het was een unieke ervaring om tussen al die topspelers uit te komen", zegt Tshimanga.

Tshimanga is een polyvalente speler en kan zowel in de aanval als in de verdediging zijn mannetje staan. "Vooral zijn hadheid is zijn kwaliteit", zegt coach Serge Crevecoeur. Dat kwam van pas in de zogenaamde 'Slag om Brabant'. Brussels Basketball wint met 82-72 en zo doet Tshimanga zichzelf een vroeg verjaardagscadeau.

Morgen in Ring Sport zie je een portret over deze topbasketballer uit de regio.

