Godwin Tshimanga staat aan de top van het Belgische basketbal

Godwin Tshimanga speelt momenteel zijn derde jaar als prof. Eén van de mooiste momenten was afgelopen zomer toen Tshimanga met de Red Lions naar het EK basketbal mocht gaan. "Het was een unieke ervaring om tussen al die topspelers uit te komen", zegt Tshimanga.

Tshimanga is een polyvalente speler en kan zowel in de aanval als in de verdediging zijn mannetje staan. "Vooral zijn hadheid is zijn kwaliteit", zegt coach Serge Crevecoeur. Dat kwam van pas in de zogenaamde 'Slag om Brabant'. Brussels Basketball wint met 82-72 en zo doet Tshimanga zichzelf een vroeg verjaardagscadeau.

Morgen in Ring Sport zie je een portret over deze topbasketballer uit de regio.