Ruud De Rybel en David Maréchal op de atletiekpiste

Nieuw atletiekteam Feniks Performance Team mikt op de Spelen

Ruud De Rybel uit Beersel en David Maréchal richten een nieuw atletiekteam op. Met het Feniks Performance Team is het doel om atleten beter te begeleiden en de sporters zo naar de Olympische Spelen te brengen. Een verslag zie je maandag in Ring Sport.

Atletiektrainers Ruud De Rybel uit Beersel en David Maréchal hebben een verleden als jeugdtrainer bij het voormalige afstandsproject van Runner's Lab Athletics. De twee slaan de handen in elkaar voor een nieuw ambitieus project: het Feniks Performance Team.

Het nieuwe team wil jonge uithoudingsatleten met ambities in atletiek en triatlon beter begeleiden. Het doel van het duo is om de jonge sporters van morgen beter te begeleiden op het gebied van training, voeding en mentaal welzijn. Zo wil het Feniks Performance Team van de sporters Olympiërs maken.

Een verslag zie je maandag in Ring Sport.

